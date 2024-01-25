特企／卡牌 RPG《萬妖領域》正式開啟事前登錄　眾多神將任你養

眾多神將任你養 圖鑑開啟獲加成
守護者們可以於《萬妖領域》中的「千境界」召募神將，首次獲得神將後可以解鎖神將圖鑑並且獲得額外屬性加成，神將升級後還可突破解鎖天賦技能，進而獲取更多額外的加成；根據主角等級不同可上陣的神將數量也有所不同，最多可上陣6位神，當6個陣位接開啟後還可以開啟援軍位，並且上場援軍也可啟動上陣神將的羈絆技能； 30級可開啟技能修煉，消耗同名神將碎片或是無字天書可以隨機升級該神將的一個技能；86級可以開啟覺醒，藉由覺醒可以獲得一定的屬性加成及對應的覺醒特性，當覺醒等級達到最高的3級，即可解鎖一套覺醒造型，還有更多神將專屬系統等著守護者們來體驗，在《萬妖領域》中有眾多神將任你養成，讓你西行之路絕不孤單。
養錯神將免擔心 免費繼承無損換
在《萬妖領域》中，守護者是可以透過遊戲內「更換」按鈕，直接將讓新神將繼承舊神將的等級和突破，並且也會退回額外突破材料，如此一來就不需擔心養錯神將或是抽到更強更喜歡的神將覺得浪費了，每個階段都可以根據需求進行神將的養成，等待時機一到即可進行繼承，無損免費換將！
事前登入受付中 預約就送SR鍾馗
官方今日(25)宣布《萬妖領域》事前登錄活動正式啟動，用戶只要完成電話預約即可於上線時領取SR鍾馗，而達成階段預約目標全服用戶皆可獲得額外的虛寶豪禮；另外只要按讚官方粉絲團，並且參與留言、分享還有機會可以獲得銅製的鍾馗送福、iPhone 15 Pro MAX及MyCard點數等眾多好禮，更多遊戲相關資訊請關注《萬妖領域》官方粉絲團。
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