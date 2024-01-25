警犬靈鼻立大功！保警第三總隊二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻
內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(25)日，宣布偵破歇業小吃店栽種大麻農場案，偵訊後，將涉案的曾姓男子，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。
記者黃守作／高雄報導
保安警察第三總隊第二大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊偵查隊以大數據分析進口資料，研判曾涉及毒品危害防制條例案的曾姓男子，涉有栽種二級毒品大麻之嫌疑，危害國人健康，乃與高雄市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局刑事警察大隊、第六分局、新營分局共組專案小組，並報請台南地方檢察署指揮偵辦。
蔡明潭說，經專案小組密集跟監蒐證，發現曾嫌載運大量栽種器具，進入新營區一處已歇業之小吃店，認為行跡可疑，乃派遣該大隊警犬分隊領犬員喬裝路人，率警犬「馬肯」於周遭嗅聞偵測，竟發現有大麻毒品之「標定反應」。
保安警察第三總隊第二大隊偵查隊隊長陳鴻中指出，該大隊專案小組乃於1月22日持票搜索該處，當場在歇業小吃店包廂內，查獲大麻植栽272株、已乾燥之大麻花成品471公克、乾燥之大麻葉1批、種植土壤1批、肥料與設備1批、乾燥大麻設備1批、手機8支等證物，乃將涉案的曾姓男子帶回處理。
偵訊後，將涉案的曾姓男子，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦，並針對大量種植設備、資金來源與大麻成品去向深入查緝中。
保三總隊總隊長黃家琦呼籲，毒品不僅造成身心危害，更會因毒品之成癮性自毀人生，國人切莫因好奇或一時小利之影響，而參與製毒活動，該總隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內製毒集團，並擴大清查毒品來源管道，以求斷根溯源，以確保我國人民生命安全，守護社會治安環境。