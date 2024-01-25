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警犬靈鼻立大功！保警第三總隊二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻

▲內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻農場案，緝獲大麻植株272株。(圖／記者黃守作攝，2024.01.25)
▲內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻農場案，緝獲大麻植株272株。(圖／記者黃守作攝，2024.01.25)

記者黃守作／高雄報導

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(25)日，宣布偵破歇業小吃店栽種大麻農場案，偵訊後，將涉案的曾姓男子，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

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▲警政署保安警察第三總隊第二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻農場案，緝獲大麻植株272株。(圖／記者黃守作攝，2024.01.25)
▲警政署保安警察第三總隊第二大隊偵破歇業小吃店栽種大麻農場案，緝獲大麻植株272株。(圖／記者黃守作攝，2024.01.25)
保安警察第三總隊第二大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊偵查隊以大數據分析進口資料，研判曾涉及毒品危害防制條例案的曾姓男子，涉有栽種二級毒品大麻之嫌疑，危害國人健康，乃與高雄市政府警察局刑事警察大隊、台南市政府警察局刑事警察大隊、第六分局、新營分局共組專案小組，並報請台南地方檢察署指揮偵辦。

▲保三總隊二大隊警犬分隊領犬員喬裝路人，率警犬「馬肯」於周遭嗅聞偵測，竟發現有大麻毒品之「標定反應」。(圖／記者黃守作攝，2024.01.25)
▲保三總隊二大隊警犬分隊領犬員喬裝路人，率警犬「馬肯」於周遭嗅聞偵測，竟發現有大麻毒品之「標定反應」。(圖／記者黃守作攝，2024.01.25)
蔡明潭說，經專案小組密集跟監蒐證，發現曾嫌載運大量栽種器具，進入新營區一處已歇業之小吃店，認為行跡可疑，乃派遣該大隊警犬分隊領犬員喬裝路人，率警犬「馬肯」於周遭嗅聞偵測，竟發現有大麻毒品之「標定反應」。

▲保安警察第三總隊第二大隊偵查隊在歇業小吃店查獲栽種大麻。(圖／保三總隊二大隊提供)
▲保安警察第三總隊第二大隊偵查隊在歇業小吃店查獲栽種大麻。(圖／保三總隊二大隊提供)
保安警察第三總隊第二大隊偵查隊隊長陳鴻中指出，該大隊專案小組乃於1月22日持票搜索該處，當場在歇業小吃店包廂內，查獲大麻植栽272株、已乾燥之大麻花成品471公克、乾燥之大麻葉1批、種植土壤1批、肥料與設備1批、乾燥大麻設備1批、手機8支等證物，乃將涉案的曾姓男子帶回處理。

偵訊後，將涉案的曾姓男子，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦，並針對大量種植設備、資金來源與大麻成品去向深入查緝中。

保三總隊總隊長黃家琦呼籲，毒品不僅造成身心危害，更會因毒品之成癮性自毀人生，國人切莫因好奇或一時小利之影響，而參與製毒活動，該總隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內製毒集團，並擴大清查毒品來源管道，以求斷根溯源，以確保我國人民生命安全，守護社會治安環境。

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