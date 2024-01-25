春節遊台南好好玩 享奢華海陸美饌 遊船賞燈 穿漢服穿越四百年
農曆春節7天假期適逢台南睽違16年的一大盛事「2024台灣燈會」，飯店業者相繼推出各式新年活動要讓旅客玩得盡興過癮。捷絲旅台南虎山館要以美饌饗客，農曆新年期間推出奢華「海陸壽喜燒盛宴」及「節慶料理」套餐；大員皇冠假日酒店即日起至3/31止推出多款住房專案，可搭船賞燈，體驗燈會氛圍；老爺行旅於燈會期間推出2天1夜住房方案，禧榕軒大飯店要讓旅客體驗漢服文化，玩好玩滿。
記者林怡孜/台南報導
捷絲旅台南虎山館除夕至初二晚間推出奢華「海陸壽喜燒盛宴」，滿載班節蝦、白蝦、草蝦、天使紅蝦、生蠔、干貝和蛤蠣的浮誇海鮮盆為一大亮點，加上無限量供應美國無骨牛小排、伊比利豬以及去骨雞腿肉，打造極具奢華感的海陸雙鮮，搭配主廚香醇的壽喜燒醬汁還有蔬菜盤，美味又健康。除夕至初五其他午晚餐時段則推出「節慶料理」，可選擇義大利麵、燉飯、排餐等套餐，只要百元佛心價，還加贈吉祥玩偶「糖泊虎」、祈福開運的「成功薏米花」及限量紅包袋。
台南的冬陽最是平易近人，台南大員皇冠假日酒店推出「暖冬遊台南無憂住含早晚餐」一泊二食還贈送德陽艦-鋼鐵聯盟全新特展門票2張。「漫遊安平古城3天2夜」專案含兩日自助式早餐，並贈送安平新人氣景點航海城門票2張。由於大員鄰近安平燈區，特別規劃「搭船賞燈」住房專案，遊客可搭乘平底船在水上欣賞燈節藝術，還有機會獲得限量供應的神秘好禮-台灣燈會專屬「小龍包提燈」。
台南老爺行旅自1/22~3/10規劃「喜迎400‧逛台南過好年」3天2夜優惠住房專案，熱情邀請旅客來台南深度旅遊。白天可選擇至河樂廣場體驗時下超夯AI生成「台南跨視紀400科藝之旅」，幻想著與巨鯨同遊的驚奇與感動；夜晚參觀最夯的「龍崎光節-空山祭」。也有2天1夜住房方案，2/3~3/10止持2024台灣燈會活動拍攝現場照、2024台灣國際蘭展購票憑證、或分享台南老爺行旅相片至個人社群帳號 (3擇1)，即可獲得屬於老爺粉絲專屬厚禮「爺友券」400元，住宿期間可至飯店內餐廳消費抵用。
喜迎台南400，禧榕軒大飯店推出「台南400春節限定住宿優惠就「宿」你」專案，只要身分證字號有1個4或400相連三碼者，2/10至2/12日農曆春節初一至初三入住即享房價優惠每人每日最低$2,950元起含早餐。此外，禧榕軒大飯店與土城正統鹿耳門聖母廟合作，大玩穿越梗，飯店現場可免費租借漢服，旅客瞬間重回400年前時空，體驗不同的風華年代。以上專案詳情請參閱各飯店官網。