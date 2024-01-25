敏惠醫專辦理台南市國中醫護類科技藝教育競賽 成果豐碩

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校長葉至誠表示，敏惠醫專以「健康促進，醫療照護」專業人才培育為軸心，重視實作能力並強調做中學的重要性，敏惠醫專一甲子的辦學，作為一所技職院校，積極建置自己的特色和優勢，強化與醫療院所和就業市場連結，醫護職群的技藝競賽，鼓勵學生從國中起就能扎根培養醫護知能，增進學生學習動機與興趣，增加學習成效及參與意願。
護理科副主任陳玉娟表示，敏惠醫專舉辦「臺南市國中醫護類技藝競賽」，以期加強護理專業人才培育，並向下紮根，而此課程也深刻國中學生青睞，參與踴躍。優異培育成果深受國中的好評，技藝競賽成績優異同學可經由技優學生甄保入學辦法升讀專業學校，擴大學生進路發展管道。
護理科主任林韋君則強調，台灣人口結構趨勢發展，人口紅利將在二〇二八年結束，專業工作人力明顯短缺，已是未來國家發展亟需面對的難題。培養可用人才，縮短學用落差，畢業無縫接軌，是產業留住人才的重要關鍵。
敏惠醫專重視教育資源共享，在專業學習過程中發揮「務實致用」的人才培育，提供學子接軌專業途徑，展現「五年公費，七年一貫，跨域專業，優質就業」辦學特色，培育成為優秀的護理人才。此項競賽可說是職涯探索，讓學生在職群中找到自己的興趣，激發潛能，啟發參賽學子對醫護課程的興趣。