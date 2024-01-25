特企／正宗韓國原廠《LUNA Mobile》強勢登台　事前預約正式開跑

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由SOULGAMES Inc.所開發製作的正韓《LUNA Mobile》，今宣布展開台港澳星馬事前預約啦！《LUNA Mobile》是傳承多年前經典PC版《LUNA Online》的IP為基礎開發的MMORPG冒險鉅作。官方表示《LUNA Mobile》具有韓國遊戲工藝的獨特魅力，將會為冒險者帶來前所未有的精彩體驗。
《LUNA Mobile》事前預登錄活動於今日正式展開，官方準備眾多豐富好禮等著喜愛LUNA的冒險者領取，現在只要至官方預登錄活動網站，跟著步驟完成預約登錄，即可獲得限定豐富獎勵！冒險者們千萬不要錯過這次精彩的預約活動哦！
遊戲代言人DJ SODA 邀你加入《LUNA Mobile》一起冒險
此外《LUNA Mobile》官方也同時宣布將由知名韓國女DJ - DJ SODA擔任遊戲代言人，其以活潑可愛的形象深受全球粉絲的喜愛。DJ SODA也表示非常開心能擔任這次《LUNA Mobile》的遊戲代言人，並且非常期待能跟台灣冒險者在LUNA中一起展開冒險之旅。
韓國正宗冒險手遊《LUNA Mobile》 打造每一場意義非凡的旅程
韓國正宗經典《LUNA Mobile》是由開發商SOULGAMES Inc.製作，CEO嚴泰斗同時也曾是《LUNA Online》的開發人員。他致力於將經典IP再度以《LUNA Mobile》手遊呈現給廣大粉絲，也期望經由此次《LUNA Mobile》的上市，能讓所有喜愛LUNA作品的冒險者能感受到韓國正宗IP手遊的獨特之處，經由遊戲過程獲得具有價值的寶物，創造一場精彩的冒險長征。
九大職業與各式萌寵坐騎任你選 打造自己的傳奇冒險故事
《LUNA Mobile》故事起源為一個神秘的幻想世界，冒險者可以化身各種職業角色，有身為精靈種族的暗影之矢、十字軍、聖徒，能選擇成為人類種族的野蠻戰士、火槍手、聖職者，亦或是也能成為暗黑精靈的種族的暗黑魔法師、暗黑巫師。各種可愛的寵物不只萌翻，還能與冒險者並肩作戰 ; 各式坐騎更能給予屬性加成，陪著一同勇闖天涯。多樣職業選擇保證讓冒險者可以在充滿魔法與冒險的《LUNA Mobile》世界裡，與盟友並肩作戰，共同打造傳奇旅程。