巷仔內／王志安的歧視是對民主制度的嘲諷

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雖然王志安後續在社群平台X（舊稱推特）上表示，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。」但自始至終，王志安都不像帶有悔意，甚至還有幾分傲慢。
身障人士在中國社會是一個被歧視的群體，雖然一直以來，中國強調著自身的文明、科學，但身障人士在中國的處境，卻一點也不像是在一個「發達國家」。農村的身障者比城市的更慘，根本申請不到醫療福利，當局就讓他們自生自滅。女性身障者也有遭到家庭暴力、性侵和人口販賣等虐待的風險。
生活在中國的大部分身障人士，無論是否能註冊領到身障證明，都無法了解到官方的相關政策。尤其中國為了「體現社會主義優越性」，讓身障證明的設定了極為苛刻的申請條件，致使大部分身障者都拿不到正名，讓「帳面上」的中國身障者人數看起來比西方少。而從國際和國內社會收到給中國身障者的捐款，也大多被貪污或用於吃喝花掉，使得身障者無法受到應有的教育，無法學到必須的謀生技能，不少身障者只能生活在社會的最底層。
2008年，中國舉辦了夏季帕運會 ，並批准了聯合國《身心障礙者權利公約》（Convention on the Rights of Persons with Disabilities），該公約要求中國實現身障人士的「基本自由」，如受教育權、就業權和無障礙交通。但美國國會先前曾發布了一份有關中國身障人士處境的調查報告，稱中共在身障者問題上違反了聯合國公約，不僅沒有給身障者應有的自主權利。另外，中共官員的腐敗行為則進一步造成了對身障者基本權利的傷害，並導致身障者們的普遍貧困。
而在2013年習近平上台後，允許人們呼籲變革的公民社會「被關上大門」，取而代之的是一股「恐懼的氣氛」，在這種氣氛中，人們不能大聲說話和批評政府。在集權社會的環境下，中國的人們要拚了命往上爬，才能「暫時」站穩腳步，才不管你的家世背景、不管身體限制或疾病，就是得往上爬，爬不上去，就是自己沒本事。但身障者求學總是更加不容易，必須更加努力，因此在集體主義的社會中，便容易成為標靶。
而王志安就是在一個堅信身障是「疾病」，甚至是「廢人」的社會中成長，黨國教育使他傲慢，不過從王志安過去的種種言論中，也能發現他可能也沒有「道德底線」。
王志安曾在「鐵鍊女事件」時，稱不應該重判拐賣鐵鏈女的董志民；先前15國中生胡鑫宇離奇失蹤，引發外界對中國人體器官移植的聯想和疑慮，卻也被王志安一口咬定是「厭學自殺」；鼓吹群眾鬥群眾的楓橋經驗。王志安甚至被選入了「2012年中國人渣排行榜」當中，有評論直呼「王志安就是壞」，也有分析認為，王志安是受僱於中共的高級粉紅、是身帶任務的中共特務。
王志安雖然嘴巴喊著反對中共體制，但時常發表替中共洗地的言論，甚至不顧道德，只顧著「跟黨走」、大外宣。這次王志安的發言可能不僅僅是道德問題，他在《夜夜秀》中針對身障者的訕笑，是因為他們沒有像台灣一樣的民主社會，濫用著逃出中國才享受到的言論自由，鄙視嘲弄民主選舉制度，消費台灣社會。