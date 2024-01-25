特企／寒流來襲！富邦人壽「心臟醫材保障」問世　銅板價享高保障

醫材自費差額高 「心有醫靠」為保戶築起心臟防護網
心臟疾病包括心律不整、心肌梗塞、心臟衰竭、冠狀動脈心臟病等，根據2022年美國心臟衰竭治療指引說明，及早發現並給予適當的介入是治療的關鍵。而心臟疾病治療大多需要用到介入性醫材，病患的經濟壓力也隨著各式醫療自費額調升愈來愈高，如塗藥血管支架表面塗有藥物，可降低再狹窄機率，但每支自費約5-7萬元，健保統計，2021年總計使用4.8萬件心臟支架，其中自負差額使用塗藥支架佔71%，平均每人放置1.66支，人工心律調節器平均自付差額更高達8萬元。
根據健保署資料顯示，國人至2022年每人平均有3.46張健康險，富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，大部分國人都有一張以上醫療險，如實支實付險、日額險或手術險，住院、手術等醫療費用都有理賠，而隨著手術醫材不斷進化，患者雖有機會選擇更優質的醫材，自付差額卻所費不貲，動輒數萬到數十萬元，「心有醫靠」設計理念就是為了加強保戶的心臟醫材保障，搭配既有的手術險及實支實付險等醫療保險，在原先基本保障上疊高醫療保障金額，降低未來不可預期的醫療支出。
銅板價也能享有高保障 輕鬆補足心臟醫材保障
富邦人壽「心有醫靠」特別為心臟疾病好發年齡族群打造，投保年齡從40歲到65歲，十年定期險，有鑑於中壯年族群多半是家中經濟支柱，一旦發生心血管疾病，往往伴隨著龐大的醫療費用負擔，對家庭帶來重大影響。「心有醫靠」讓中壯族群有三保：「保心臟、保醫材、保荷包」，如果10年保險期間無理賠且生存，保險期間屆滿給付年繳保險費總和30%的「無理賠回饋保險金」，給予保戶重視健康的實質回饋。「心有醫靠」商品擁有三大特色：
1.心臟專屬保單：NG的生活作息及飲食習慣，讓40歲以上國人的三高(高血壓、高血脂及高血糖)盛行率逼近四成，心血管疾病「找上門」的風險大增，心有醫靠專門承保「心」功能，提供醫材補助保險金，為業界特有提供心臟專屬醫材補助保險金的商品，補足中壯族群常見心血管疾病特定醫材費用的保障缺口，有別現行業界醫材給付保險商品大多含其他保險給付項目，本商品不會受限於原本已有的日額險或手術險額度而無法購買。
2.五項常見或高額心臟醫材補貼提供定額給付：心臟疾病是國人第二號殺手，具有發病率高、死亡率高、復發率高、併發症多的三高一多等特點，幸而隨著醫療科技進步，能透過藥物或手術控制，例如急性心肌梗塞須以裝血管支架治療，冠狀動脈繞道手術也能以支架代替。「心有醫靠」針對心臟特殊醫材提供補助保險金，手術項目包括心導管檢查併心臟血管支架置放術、心律調節器植入術、「主動脈瓣或二尖瓣或三尖瓣置換手術」/「兩個瓣膜換置手術」/「三個瓣膜換置手術」等常見醫材，另外還有心室輔助裝置植入術，以及使用金額非常龐大的體外循環維生系統(ECMO)建立，也就是常聽到的葉克膜等重症醫材，提供高額補助保險金，以減輕保戶的醫療支出負擔。
3.保費親民CP值爆表 ：漲漲漲的通膨壓力讓民眾很有感，消費時也更精打細算。針對客戶的需求及保險缺口，富邦人壽提供合適的商品設計，將本商品定位為心臟醫材項目補助的加強版保單，以定期險附約設計，小預算建立階段性需求的高保障，讓民眾將錢花在刀口上。
選擇對的保單輕鬆加購 心臟+醫材保障大升級
以40歲正值事業衝刺期的富先生為例，過去他已購買富邦人壽以健保重大傷病證明為依據的重大傷病險，在原保單附加「心有醫靠」投保1單位，年繳保險費只要1,925元，相當於每天只花5塊錢的銅板價，就擁有5項心臟手術醫材補助保障。假設富先生不幸於第3保單年度因心肌梗塞接受心導管檢查併心臟血管支架置放術及心室輔助裝置植入術，可領40萬元醫材補助保險金(心臟血管支架置放術10萬元及心室輔助裝置植入術30萬元)。假設富先生不幸於第9保單年度，因嚴重心衰竭須進行心臟移植手術，並使用到葉克膜順利完成手術，除了可依另投保的重大傷病險領到一筆重大傷病保險金外，還有「心有醫靠」30萬元醫材補助保險金的支援，減輕醫療費用和經濟中斷的負擔。假設富先生健康康康，10年保險期間皆未發生上述理賠且屆滿時仍生存者，則可領回按年繳保險費總和30%計算之「無理賠回饋保險金」(相當於所繳保險費5,775元)。
獻給中壯族的護心專屬擴充包 讓你不再「心」事重重
「心有醫靠」非常適合二大族群：(1)中壯族，身處心臟風險提高者為自己擴充心臟疾病保障，滿足階段性保障的需求；(2)想補強型，低保費輕鬆補強常見或高額心臟的醫材費用的風險保障。富邦人壽表示，本商品不僅可加購在舊主約保單上，建議衝刺事業的壯年族群，在既有住院實支實付險、日額險及癌症險基礎上，可以加購一次性給付的重大傷病險主約搭配「心有醫靠」附約，打造更完整的「醫療前中後」保障規劃。另外屆退的中年族群，則可考慮以保費實惠的小額終老保險搭配「心有醫靠」附約，守護心的健康，愛自己也照顧家人。
我是廣告 請繼續往下閱讀