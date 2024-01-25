日職／佐佐木朗希被爆退出選手協會！會澤翼：不想再聽到他的名字
「令和怪物」佐佐木朗希為了提前挑戰大聯盟，遲遲未和千葉羅德訂下新賽季的合約，因此可能面臨「自費春訓」的狀況，在日職引起正反兩方討論。然而，春訓爭議還在延燒，日本媒體《週刊文春》又在今（25）日爆料，其實他早在2023年就已退出日本職業棒球選手協會。
記者林之越/綜合報導
日本職業棒球選手協會雖採取自願加入制，但除了特殊情況外的選手，幾乎大部分的選手都會加入協會。《週刊文春》報導便指出，據關係人士透露，除非是從大聯盟歸來的老將，不然大部分的球員都有參加，佐佐木朗希在2023年的時候退出協會，目前只有他是唯一沒加入的年輕球員。」
除此之外，去年12月有報導指稱，佐佐木朗希在休賽季期間曾希望獲得挑戰大聯盟的機會，但由於入札制度規定的時間已過，因此讓這個願望達成的機會相當低。然而，佐佐木朗希依然和球團提出要求，即便球團認為現在的時機還過早。
由於此事，有選手協會內部的成員對佐佐木朗希相當不滿，《週刊文春》報導中的關係人士甚至指出，選手協會主席廣島鯉魚隊的會澤翼曾說過：「我不想再聽到他的名字。」
值得一提的是，原先有可能需要和佐佐木朗希一樣「自費春訓」的球員，辰己涼介已在今（25）日和樂天金鷲隊以8000萬日元（約新台幣1700萬元）簽約，相較上季增加了2700萬日圓（約新台幣580萬元）。
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