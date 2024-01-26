職場薪女力／萬事達卡總座陳懿文十年磨一劍　成功登上好市多卡面

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其實，陳懿文在職場從不計較做的事比別人多，因為這也是最佳學習機會。1999年她進入萬事達卡台灣工作，當時員工也不到10人，身兼多項工作的她，並不嫌累，還很喜歡做，因為她覺得自己可以，表現也受肯定，陳懿文也一路升遷， 2013年更升任萬事達卡台灣區總經理。
陳懿文在萬事達卡的24年間，不僅於信用卡在台萌發初期負責萬事達卡銷售、行銷及公關等跨領域業務內容，也顯著提升萬事達卡在台的業務發展，包括萬事達卡白金卡的全面性推展，與銀行夥伴合作推出首張Mastercard悠遊聯名卡、Mastercard 金融卡。2017年更成功在台上市Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay引領行動支付風潮，進一步打造秒核秒刷服務及眾多NFC行動支付專案，也讓萬事達卡從發卡組織成功轉型為創新支付科技公司。2019年起更逐步在台開通高捷、桃捷、淡海輕軌3大交通運輸系統的開放式支付服務，逐步朝向無現金社會與智慧城市的願景推進。
陳懿文認為自己很幸運，萬事達卡很重視性別平等，即便萬事達卡全球女性主管還是少，這是整個環境所致，萬事達卡台灣區總經理從前一任就是女性，萬事達卡希望延續下去，現在東南亞Country Manager（各國分公司總經理）很多也是女性，香港分公司也是女性總經理，萬事達卡一直鼓勵女性主管升遷，甚至聘用一定層級以上資深員工，也會確保面試人數男女比例各半。
不過，進入萬事達卡後也非一路順遂。讓陳懿文至今難忘的是在2000年初舉辦一場「白金卡」貴賓活動，自認經驗老道的她，即便有人提醒場地可能太小，她卻不以為意，結果當天人潮不僅擠塌二樓樓梯，還有人在現場不斷叫囂，甚至站上桌搶食，現場一片混亂，那畫面讓她至今難忘，「你無法想像在台灣出現這樣的情況，你真的覺得不可思議」。
雖然萬事達卡也馬上提出補償方案，但現場暴動是事實，對公司形象造成損傷也是事實，身為活動負責人的她也很自責，即便到現在，「我都不會忘記的教訓，也是很大很大的挫折」，她也從中學到即便再有把握的事，還是要做好萬全準備，以因應各種最壞情況的發生。
「挫折也是學習的養分」這件事讓陳懿文學會凡事做足準備，因應各種情況發生，更讓原本與好市多卡絕緣的萬事達卡，在她任內成功解鎖搶到生意。到底要跟好市多做生意有多難？她直言「真的很難」，好市多進軍台灣25年，前面換了3家發卡行，都與萬事達卡無緣，即便好市多進軍全球13個市場，也只有加拿大及日本有跟萬事達卡合作，台灣是第3個市場，也因為這些因素讓萬事達卡要得到這機會，相對更為困難。
「我真的是做足了功課，才打動到好市多。」再加上運氣也很好，剛好這10年好市多在加拿大及日本都有跟萬事達卡合作，因此，當萬事達卡去找台灣好市多，並展現企圖心及可提供的額外服務，好市多願意嘗試合作，即便洽談過程是困難的，有很多不確定性，陳懿文也不知道好市多會不會換發卡行，但對就是做最好準備，提出不同需求方案，做足功課。
當然，面對工作一定會有壓力。陳懿文紓壓的方式「很廢」，就是追劇、看韓劇，尤其她喜歡看燒腦類型，像是殺人找兇手、法律訴訟，越懸疑她越喜歡，因為可以把注意力移轉，就不會一直想工作的事，「我很可怕，連同事都知道，我常睡到一半眼睛突然張開，因為突然想到有件事應要做，就會起來把它寫下來，如果不寫下來，就會一直想，也會睡不著，不如就起來先寫下來，再好好睡覺。」
陳懿文雖然個頭嬌小，但她可是曾靠雙腳遠征戈壁沙漠，與台大EMBA同學一起完成「玄奘之路商學院戈壁挑戰賽」，在4天之內，徒步穿越總長112公里、平均海拔1500公尺、晝夜溫差攝氏40度，經歷戈壁灘、鹽鹼地、丘陵等複雜地形，體驗1300年前玄奘法師九死一生的歷險路段。她笑稱，自己沒有運動習慣，當時完全被招生學長的一句話打動，「全天下有兩種人，一種是去過戈壁，另一種人是沒去過」，而她想成為極少數的人，決定挑戰，即便過程很痛苦，卻沒有想放棄，「我是目標導向，訂了目標就會努力達成，走到終點」陳懿文這麼說。
即便過程很痛苦，像她在戈壁遇到沙塵暴，如同臨10級風加上沙塵，每一步走來都很困難痛苦，尤其她又很嬌小，大家還是勾著手往前走。陳懿文透露，每次遇到事情，她都會告訴自己「這是你平常無法經歷到的」，只要熬過這段時間，再回頭看自己一定會很開心，「我會用未來的結果，來鼓勵現在的自己」。