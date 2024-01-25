北捷不忍了！乘客「有這舉動」一律送辦 最新判決曝光：賠償1萬5
互相尊重很重要！日前在北捷紅樹林站有一位站務人員遭旅客出言謾罵，後續務人員於製作筆錄後提告妨礙名譽，近期判決結果出爐。對此，台北捷運公司今（25）日也重申「暴力零容忍」，如有同仁遇言語或暴力威脅，一律依刑法送辦。
記者潘毅／綜合報導
據台北捷運公司統計，2023年內捷運車站人員遭受威脅事件總計20件，發生原因主要為勸導違規行為及服務旅客過程中，遭旅客言語謾罵或毆打。而紅樹林站一名站務人員，基於職責所在販售車票予一旅客，未料竟遭該名旅客出言謾罵，最後請捷警及轄區員警到場處理，站務人員於製作筆錄後提告妨礙名譽，經法院判決處罰該旅客新台幣5,000元，附帶民事賠償1萬元。
對此，北捷嚴正表示，針對車站同仁遭遇不理性旅客的言語威脅或肢體暴力，捷運公司有權拒絕提供服務，且一律通報行控中心請捷警或轄區員警到場協助處理，若同仁欲提出告訴，公司法政單位將全力提供協助；如遇旅客不理性暴力相向，可運用隨身攜帶的防狼噴劑保護自身安全，詢問處亦備有盾牌及防禦棍，以達嚇阻防護效用。
北捷也提到，為使同仁免於因公涉訟造成心理負擔，已提供員工專業法律服務，並依照個案委由外聘律師處理刑事涉訟案件，相關費用由公司負擔，做為同仁堅強後盾，也全力捍衛同仁值勤及保障員工權益。