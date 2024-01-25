文慧如剛升格人妻！抱怨老公是「豬隊友」 靠一招成功馭夫
文慧如推出新歌〈你是豬〉，巧妙將每個女生對身旁那個「豬」隊友的埋怨寫成歌，為所有遇人不淑的女生們打抱不平。而在現實生活中幸福滿滿的文慧如，卻也有被身邊那個「豬」惹怒的時候，她也大方分享自己的馭夫祕訣撒糖。
記者吳雨婕／綜合報導
歌曲〈你是豬〉是影集《何百芮的地獄毒白》的主題曲，當初在創作〈你是豬〉時，一向寫歌很快的文慧如，在收到邀歌訊息後，旋律馬上在腦中誕生，但卻為了歌詞如何完美契合劇情而苦惱，直到某天她索性憑著自己的感覺走，最後直接將demo叫做〈你是豬〉上交劇組。文慧如一開始還很擔心劇組看到歌名會生氣，覺得歌名太過胡鬧，卻沒想到作詞人宅女小紅幾乎改了全部的歌詞，但沒想到卻把「你是豬」的兩句副歌，保留下來，歌名也定案〈你是豬〉讓她相當開心。
不過，在現實生活中文慧如剛升格成為幸福人妻，雖然沒有歌曲中的困擾，但老公創作才子張暐弘偶爾也有成為「豬」隊友的時刻，文慧如一直很疑惑為什麼男人的通病好像是很喜歡到處扔襪子，常常走到哪就脫到哪，直呼：「真的很欠罵！」但她也大方放閃分享解決之道，笑說會把老公的臭襪子全部藏起來，直到老公完全沒有襪子穿，只能穿著髒髒的襪子出門，「看他著急出門沒辦法只能穿上自己的髒襪子時我就不生氣了。」
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