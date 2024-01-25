朴信惠產後回歸《低谷醫生》扮女高中生 粉絲驚陷「回憶殺」
南韓女演員朴信惠2021年與演員崔泰俊結婚生子後，產後復出的第一部作品《低谷醫生》即將於Netflix上線，今（25）日在南韓舉行了新劇的發布記者會。相隔十年，朴信惠再度搭檔當時在韓劇《繼承者們》中扮演配角「趙明秀」的演員朴炯植，瞬間讓觀眾陷入了「回憶殺」，另外男女配角則是找來參加演出過《氣象廳的人們:公司內戀愛殘酷史篇》的尹博、《精神病房也會迎來清晨》的孔成夏擔任。
記者張芸婷／綜合報導
朴信惠與朴炯植二搭，在新戲中飾演一對歡喜冤家，對於可以再次合作，兩位演員都表示，感到相當的驚喜。朴信惠更開心說道「因為拍攝時的氣氛很好，大家都很開心，還被工作人員問起『你們關係有這麼好嗎？』」展現出兩人的好交情。
《低谷醫生》是一部輕鬆的浪漫愛情喜劇，講述男女主角南荷娜（朴信惠飾演）和呂正宇（朴炯植飾演）在各自陷入低谷時重逢，而後發生的一連串愛情故事。已經當媽的朴信惠，時隔3年回歸，作品中重新穿上高中制服，逆齡的顏質令粉絲直呼「這難道是車恩尚（朴信惠在《繼承者們》中的角色名）回來了嗎？」。
自朴信惠升格當媽媽到宣布復工，僅休息了短短的半年，如何在短時間內回到女明星的完美體態，也成了許多人好奇的問題。事實上，朴信惠之前就有分享過自己保持身材的秘方，包括喝紅豆水消腫、多吃蔬菜、少吃澱粉及喝湯、晚上6點後不進食、多運動…等方法，並時常在社群網站上分享日常運動的照片及影片，讓不少人驚訝「果然只有自律才能成為女神啊」。韓劇《低谷醫生》即將在本月27日於Netflix可以觀看。
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