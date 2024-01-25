辛曉琪一口氣唱3場考驗體力！寒流來襲 靠這2招保暖
「療傷天后」辛曉琪將於2月2日、3日舉行「辛曉琪2024『療傷那天後』legacy演唱會」，一連3場，讓她直呼相當考驗體力，除了一直都在運動維持體能外，目前正在緊鑼密鼓練團中，近期寒流來襲，深怕影響演出的她，絲毫不敢輕忽，相當注意保暖，同時不忘分享自己的保暖方法，即是泡澡，以及食療。
記者吳雨婕／綜合報導
談及目前籌備的狀況，辛曉琪分享，練團時，大家的狀態都很好，跟樂隊排練也合作、配合得很好，因為都是老搭檔了，一切都滿順利的，她更自信喊：「演唱會內容真的很好聽，很期待趕快跟大家見面分享！」每一次演出都全力以赴，投入十足心力來籌備的她，也在3場演出中，精心做出調整，三場曲目將會有些微不同，每場會有小小的改變，而許多歌迷是三場都買了票，她也希望一切都在自己的掌握中，將狀態維持好，展現最好的一面，不會辜負大家的期待。
這週寒流來襲，辛曉琪也分享自己的保暖方法：「比較寒冷的時候，建議大家可以泡澡，如果沒辦法泡澡可以泡腳，我幾乎每天晚上不是泡澡就是泡腳，讓整個身體循環更好，身體會比較保暖，聲帶各方面也能達到一個比較舒服的狀態。」而在飲食方面，辛曉琪則是會吃比較天然的食物，用天然食物來溫暖自己的身體，距離演唱會僅剩一周，運動、飲食皆做到嚴格管控，為的就是以最好的面貌站上舞台。
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