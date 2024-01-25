黃仁勳輝達尾牙備好紅包 談AI產能？跟張忠謀、魏哲家「吃過飯」
AI晶片龍頭輝達台灣分公司今（25）日舉辦尾牙，執行長兼創辦人黃仁勳也親自出席，表示有備好紅包要給員工們。針對去年是AI元年，他表示世界正處於AI擴張時代，而台灣的廠商與台積電是重要夥伴，台灣系統製造商的生態系統都參與其中。但AI需求大爆發、產能仍供不應求，為此他也說自己跟台積電創辦人張忠謀與總裁魏哲家吃過飯，希望能盡力滿足客戶需求。
記者許家禎／台北報導
輝達執行長黃仁勳日前到中國大陸參加輝達年會，被大家捕捉到他身穿東北花背心跳舞的模樣，沒多久他馬不停蹄來到台灣，多次被民眾捕捉到品嘗美食的畫面，這是他自去年起第4度訪台，外界認為他可能是來台參加台灣分公司的尾牙。
而今日輝達台灣分公司舉辦尾牙，黃仁勳果真現身，他表示今天有一場盛大的派對，會有很多精彩的表演，還有抽獎與紅包，他很期待與常興奮，現場媒體詢問會有1萬美元的紅包嗎？他則回應有可能。
由於近日輝達股價持續創高，外界也關注黃仁勳對AI的展望，他說去年是AI元年，現在是AI擴張和成長的開始，預計未來10年產業將重塑，是產業的重生，這也是為什麼台灣及台積電如此重要，台灣系統製造商的生態系統都參與其中。
但AI需求大爆炸，黃仁勳也提到產能仍供不應求，輝達需要與台積電和所有供應鏈一起合作，追求產能的同時也會注意安全規範。而他也說自己已經跟台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦吃過飯，也跟總裁魏哲家會面，希望台積電一起來支持客戶需求。