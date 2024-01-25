債務糾紛竟砸車！基隆8黑衣人持球棒「狂砸」車變廢鐵 警逮5人
23日深夜11時許，基隆市暖暖區暖碇路某大樓前，突然冒出8名手持球棒的惡煞，對著一輛停放在路邊的黑車轎車一頓猛砸，囂張行徑嚇壞周邊住戶，警方獲報後調閱監視器深入追查，今（25）日警方逮捕何姓主嫌及4名共犯到案，發現何姓主嫌與被害車主因債務糾紛發生口角，何男心生不滿於是聚眾砸車。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，23日深夜11時許，基隆市暖暖區發生糾衆公然街頭砸車事件，8名惡煞手持球棍，砸爛暖碇路某大樓前停放在路邊的轎車，車窗、擋風玻璃都被砸砸爛，後續警力獲報到場時，犯嫌已離開現場。
後續警方組成專案小組偵辦，查出該案由何姓主嫌帶頭，共8人犯案，警方兵分多路並會同基隆市警察局第一分局分頭查緝，目前已將何姓主嫌及共犯4人，共5人迅速查緝到案，其中1名到案犯嫌還是毒品通緝犯，另外未到案犯嫌亦鎖定查緝中。
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