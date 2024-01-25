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校園安全拉警報！　家長可以協助孩子做什麼？

▲校園安全拉警報！　家長可以協助孩子做什麼？
▲校園安全拉警報！　家長可以協助孩子做什麼？

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】近年校園安全事件頻傳。從同儕的自傷自殺行為到割喉（頸）案等，這些事件都對原來平靜的校園環境帶來震憾，相信也令廣大學子和家長憂心忡忡。到底家長可以作些什麼事情來降低這個衝擊，不斷在考驗家長智慧。

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急性壓力症候群　需引導情緒調節及衝動控制

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師賴柔吟說，在突如其來親身經歷或目睹他人的遭受威脅生命事件時，如性暴力、身體傷害、地震、火災、車禍等，可能會引發所謂的急性壓力症候群，造成身心狀況出現難以入眠、反覆做惡夢、不斷憶起痛苦的事件片斷，情緒不穩（如焦慮、憂鬱、莫名暴躁易怒等）、甚而合併出現身體化症狀（亦即將情緒困擾化為身體不舒服）。

特別是對這些在情緒調節及衝動控制發展尚未健全的兒童青少年，若缺少成人適當的引導討論，孩子容易以模仿網路資訊的方式來處理自己類似的議題困擾，方法容易變得侷限狹隘且偏差。

家長支持陪伴、身心調節　學習覺察並穩定自己

在國人的社會文化中，較少有機會直接地討論情緒或感受，因大人們可以協助觀察回饋、引導覺察、教導自我照顧技巧、以及開放討論。以下建議幾個簡單的方式，適合親子平常居家練習：

一、減少反覆接受強烈的新聞訊息或網路資訊、提供一定時間的支持陪伴、以確認兒童青少年生理與心理安全。

二、每日的身心調節練習：親子固定每日一起做5~10分鐘的腹式呼吸或正念減壓練習，練習觀察思緒、回到關注、協助調節當下的身心狀態，回到身心容納之窗(Window of Tolerance)，才更能做理性彈性的思考。當孩子處於身心過激的狀態容易引發反抗或逃避(Fight or Flight)的反應，而當能量過低又可能呆僵(Freeze)無法反應。孩子們在四歲後就可以開始學習及練習情緒調節技巧，許多家長回饋孩子們練習之後在情緒的覺察處理有顯著的進步，有時比大人的調節還快。當每日固定練習成習慣後，也才較能夠在一些需救急調節的情境使用這些技巧。

三、學習覺察、先穩定自己：若有嚴重壓力疾患、焦慮憂鬱等狀況的出現，許多孩子不見得能夠清楚地以語言表達自己的狀況，也可能會迴避創傷相關的記憶片段，比較能夠表達的反而是身體症狀，如食慾、睡眠變化、專注力狀況、各種身體不舒服，包含頭痛、暈眩、胸悶心悸、喘不過氣、肚子痛等。觀察這些症狀，嘗試在生活中調節及照顧身心的需求，許多孩子得要這些身心狀況較穩定之後，才有信心談相關的經驗。

身體不適影響生活　可考慮就醫或諮詢駐校服務

賴柔吟提醒，一旦發現孩子有身體不適，好好地就醫評估確認身體是否有進一步需處理的狀況是重要的。但當內外科醫師查不到相關原因，狀況還是持續也影響生活時，可能就需要尋求兒童青少年精神醫療專業的協助。若不確定是否到需就醫的程度，或想要初步諮詢，可以透過學校身心科醫師駐區或駐校服務進行初談，除了可以有效地改善目前情緒狀況，也可以避免後續疾病慢性化，降低孩子自行尋求不合適的情緒處理方式的風險（如飲酒、濫用藥物、自傷）。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60675

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