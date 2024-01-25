▲校園安全拉警報！　家長可以協助孩子做什麼？

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急性壓力症候群 需引導情緒調節及衝動控制臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師賴柔吟說，在突如其來親身經歷或目睹他人的遭受威脅生命事件時，如性暴力、身體傷害、地震、火災、車禍等，可能會引發所謂的急性壓力症候群，造成身心狀況出現難以入眠、反覆做惡夢、不斷憶起痛苦的事件片斷，情緒不穩（如焦慮、憂鬱、莫名暴躁易怒等）、甚而合併出現身體化症狀（亦即將情緒困擾化為身體不舒服）。
特別是對這些在情緒調節及衝動控制發展尚未健全的兒童青少年，若缺少成人適當的引導討論，孩子容易以模仿網路資訊的方式來處理自己類似的議題困擾，方法容易變得侷限狹隘且偏差。
家長支持陪伴、身心調節 學習覺察並穩定自己在國人的社會文化中，較少有機會直接地討論情緒或感受，因大人們可以協助觀察回饋、引導覺察、教導自我照顧技巧、以及開放討論。以下建議幾個簡單的方式，適合親子平常居家練習：
一、減少反覆接受強烈的新聞訊息或網路資訊、提供一定時間的支持陪伴、以確認兒童青少年生理與心理安全。
二、每日的身心調節練習：親子固定每日一起做5~10分鐘的腹式呼吸或正念減壓練習，練習觀察思緒、回到關注、協助調節當下的身心狀態，回到身心容納之窗(Window of Tolerance)，才更能做理性彈性的思考。當孩子處於身心過激的狀態容易引發反抗或逃避(Fight or Flight)的反應，而當能量過低又可能呆僵(Freeze)無法反應。孩子們在四歲後就可以開始學習及練習情緒調節技巧，許多家長回饋孩子們練習之後在情緒的覺察處理有顯著的進步，有時比大人的調節還快。當每日固定練習成習慣後，也才較能夠在一些需救急調節的情境使用這些技巧。
三、學習覺察、先穩定自己：若有嚴重壓力疾患、焦慮憂鬱等狀況的出現，許多孩子不見得能夠清楚地以語言表達自己的狀況，也可能會迴避創傷相關的記憶片段，比較能夠表達的反而是身體症狀，如食慾、睡眠變化、專注力狀況、各種身體不舒服，包含頭痛、暈眩、胸悶心悸、喘不過氣、肚子痛等。觀察這些症狀，嘗試在生活中調節及照顧身心的需求，許多孩子得要這些身心狀況較穩定之後，才有信心談相關的經驗。
身體不適影響生活 可考慮就醫或諮詢駐校服務賴柔吟提醒，一旦發現孩子有身體不適，好好地就醫評估確認身體是否有進一步需處理的狀況是重要的。但當內外科醫師查不到相關原因，狀況還是持續也影響生活時，可能就需要尋求兒童青少年精神醫療專業的協助。若不確定是否到需就醫的程度，或想要初步諮詢，可以透過學校身心科醫師駐區或駐校服務進行初談，除了可以有效地改善目前情緒狀況，也可以避免後續疾病慢性化，降低孩子自行尋求不合適的情緒處理方式的風險（如飲酒、濫用藥物、自傷）。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60675
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