外食、房租具僵固性！央行理事展「鷹」姿　若通膨難降應再升息

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也有理事表示，雖通膨年增率逐步下降，仍須關注通膨持續性的問題，即CPI年增率需時多久才能降至2%以下，此將影響民眾的通膨定錨，並於需要時，採取必要的貨幣政策行動。此外，我國通膨率雖未若美國及英國高，但應密切關注實質薪資呈負成長。另房租係房價的落後指標，未來房價若繼續上漲，則須關注其對房租並進而對物價的影響。目前通膨率仍高於2%，今年CPI年增率預測值雖降至 2%以下，惟若今年度發現無法順利降至2%以下，則顯示緊縮力道仍然不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。
另位理事提到，由CPI組成項目價格波動觀察，蔬菜及服務類等價格有升有降，但整體CPI年增率則緩步回落，惟其中房租與外食費兩項未見下降趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性問題，宜長期關注。
還有理事提醒，要關注房租調高現象，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，對今年通膨不宜放鬆，亦宜持續關注是否會有通膨持續性問題。民眾對通膨看法是來自於其對物價水準的感受，尤其與民眾較為相關的商品，例如每月至少購買1次的商品，CPI年增率雖下降，但物價水準仍居高，致民眾對物價高漲的感受仍深，其是否將影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。
也有理事表示，目前我國實質利率仍為負值，期待台灣今年通膨能繼續下行，讓實質利率能夠轉正。央行貨幣政策決策將視明年通膨而定，並未排除尚有緊縮的可能。
另一位理事指出，影響物價的供給面因素，未來可能對物價波動產生較大的影響，例如全球化發展受阻、人口結構老化、勞動力不足等對通膨率的影響可能變大。上述結構性因素對物價影響值得關注，並探討其如何影響政策利率。