涉ACE吸金案幫洗錢！住處搜出5千萬　律師王晨桓羈押禁見

外食、房租具僵固性！央行理事展「鷹」姿　若通膨難降應再升息

▲中央銀行利率已連3凍，但最新公布的的議事錄摘要顯示，理事們態度仍然偏「鷹」，多數認為通膨存隱憂，若降不下來應進一步升息。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行利率已連3凍，但最新公布的的議事錄摘要顯示，理事們態度仍然偏「鷹」，多數認為通膨存隱憂，若降不下來應進一步升息。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行去（2023）年12月14日第4季理監事會政策利率「連3凍」，不過，根據央行今（25）日公布的最新議事錄摘要顯示，理事們態度仍然偏「鷹」，多數認為通膨存隱憂，食費、娛樂服務、房租等價格上漲均具僵固性，有理事主張，若今年無法降至2%以下，顯示緊縮力道仍然不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據央行公布的議事錄摘要，雖然有理事表示，贊同政策利率維持不變，但認為全球地緣政治風險仍存、供應鏈重組，加以氣候變遷等因素，將對未來台灣經濟成長率造成影響；而外食費、娛樂服務、房租等價格上漲均具僵固性，後續對我國經濟成長力道及消費者物價指數（CPI）年增率的影響，宜持續密切關注。 

也有理事表示，雖通膨年增率逐步下降，仍須關注通膨持續性的問題，即CPI年增率需時多久才能降至2%以下，此將影響民眾的通膨定錨，並於需要時，採取必要的貨幣政策行動。此外，我國通膨率雖未若美國及英國高，但應密切關注實質薪資呈負成長。另房租係房價的落後指標，未來房價若繼續上漲，則須關注其對房租並進而對物價的影響。目前通膨率仍高於2%，今年CPI年增率預測值雖降至 2%以下，惟若今年度發現無法順利降至2%以下，則顯示緊縮力道仍然不足，屆時或須採取較為積極的緊縮措施。 

另位理事提到，由CPI組成項目價格波動觀察，蔬菜及服務類等價格有升有降，但整體CPI年增率則緩步回落，惟其中房租與外食費兩項未見下降趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性問題，宜長期關注。

還有理事提醒，要關注房租調高現象，由於房租上漲具僵固性，且會反映到物價上漲，對今年通膨不宜放鬆，亦宜持續關注是否會有通膨持續性問題。民眾對通膨看法是來自於其對物價水準的感受，尤其與民眾較為相關的商品，例如每月至少購買1次的商品，CPI年增率雖下降，但物價水準仍居高，致民眾對物價高漲的感受仍深，其是否將影響民眾對未來物價上漲的預期，值得密切關注。 

也有理事表示，目前我國實質利率仍為負值，期待台灣今年通膨能繼續下行，讓實質利率能夠轉正。央行貨幣政策決策將視明年通膨而定，並未排除尚有緊縮的可能。

另一位理事指出，影響物價的供給面因素，未來可能對物價波動產生較大的影響，例如全球化發展受阻、人口結構老化、勞動力不足等對通膨率的影響可能變大。上述結構性因素對物價影響值得關注，並探討其如何影響政策利率。

「雙財庫」加持 ！新春換鈔拿開運禮　還有發財米、錢母限量送

年終紅包投資術！專家建議先理債再理財　並掌握「3好」原則　

年終獎金放大術！民眾偏愛這種理財方式　銀行搶客祭終身免手續費

網路轉賣開價5200元！搶買央行「龍年套幣」　有人4點到台銀卡位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞