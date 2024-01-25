詹子萱《愛愛》柯震東胸部先加工　累喊：屁股快抽筋

Netflix性喜劇《愛愛內含光》各種床戰，演員吃足苦頭，導演黃婕妤分享主角的防護措施不會少，屁股、前襠墊1層，胸部大概是墊3個胸罩這麼厚，柯震東說拍攝過程就是要「一直一直」做動作，好像在做有氧運動，詹子萱的辛辣台詞一語道破心聲，「屁股快抽筋了啦！」
記者羅凌筠／綜合報導
《愛愛內含光》透過家庭來探討性愛議題，年夜飯拍攝現場氣氛歡樂，柯震東喬裝成詹子萱的假男友，與她的爸媽一同圍爐吃飯，苗可麗介紹大兒子林哲熹曾在管弦樂隊裡專門「吹喇叭」，一語雙關讓苗可麗忍不住笑場，柯震東更直接笑倒在地。
林哲熹與巫建和劇中飾演同性戀CP，兩人激情戲滿滿，除了吻戲更有戶外「野戰」場景和互抓等親密橋段，林哲熹表示，親密指導有讓他們先習慣觸碰對方的身體，而他也並非首次與男性拍攝親密戲，讓一旁的巫建和聽到驚訝直喊：「你不是？」他表示自己是第1次拍攝親密戲，並開玩笑喊：「我吃虧了。」
巫建和在片場看到回放才發現原來自己進入角色狀態後，看林哲熹的眼神都變了，「很訝異我怎麼有辦法用充滿愛的眼神看他。」陳查理監製也補充道：「在拍攝的當下，真的可以感受到他們的愛很濃烈，甚至有一場兩人欲擒故縱的放閃戲碼，當時就連攝影、燈光組那樣的鋼鐵直男大哥們，都覺得心動、浪漫很有火花，甚至姨母笑、嘴角上揚，期待觀眾也會有一樣的感覺。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁