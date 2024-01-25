美國人好悶！民調：4分之3嫌拜登太老、3分之2厭煩川拜對決再上演

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《路透社》報導指出，鑑於美國各州選舉人投票制的特性，以及大選還在初期階段，很難說這個民調結果預測大選勝負的參考性有多高，不過民調確實透露出其他許多有意義的訊息。
像是有67％的受訪民眾表示，「厭倦了在總統選舉中看到同樣的候選人，希望有新的候選人」，但是被問到若真的拜登對決川普的戲碼重演，會乾脆放棄投票嗎？只有18％的受訪民眾說會棄投，大多數受訪者雖然膩了，但還是會去投票。
一位56歲的華府經理人索菲格（Kimberly Sofge）直言：「真的很討厭我們總是必須在兩個爛蘋果中選一個比較不爛的。老實說，我覺得我們可以有更好的選擇。」
有超過50％的受訪者表示他們對美國的兩黨制不滿意，一位33歲的華府顧問塔拉里科 （Whitney Tallarico）認為，美國的兩黨制造成「獨立人士並沒有真正的發言權，兩極分化的人物通常佔據主導地位，這對我們的國家來說有點悲傷」，塔拉里科說自己會認真考慮支持第三方勢力。
如果說4年前拜登是靠著「討厭川普」的民眾支持而勝選，那麼這次大選拜登將發現「討厭拜登」或許成為新趨勢。70％的受訪者認為拜登不應該尋求連任，更有4分之3的受訪者覺得拜登太老了，以至於無法勝任美國總統的工作。即便是支持民主黨的民眾，也有超過一半同意上述看法。
而對川普來說，不利因素在於當年齡議題發酵，77歲的川普也不年輕了，另外他的官司纏身，即便是支持共和黨的民眾，也有55％的人認為川普若真的犯法就應該去坐牢。但川普的好消息是，超過80％的共和黨支持者目前認為他沒有罪。