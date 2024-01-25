一窺AI兔子的誕生！2週賣破5萬台　Rabbit R1到底強在哪

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「Rabbit R1」來自新創公司Rabbit，這不是一台傳統定義上的智慧型手機，比較像是由AI所驅動的專用個人助理，每台售價199美元，預計將在3月底發貨。Rabbit創辦人兼CEO Jesse Lyu在發表會提到公司理念時表示，現代人的手機中充斥著太多App，無數個功能擺在眼前，已然失去原先簡單與便利的追求，要叫車就點開Uber、要點外賣就開Uber Eats、想聽音樂就點Spotify，「太複雜了！何不將全部整合在一起呢？」Rabbit R1就能實現這個功能，且大小剛好可以放進口袋，相當輕巧方便。
R1的外觀如同一個掌上型對講機，正面中間靠左配備一個2.88吋的觸控式螢幕，右上方鑲了一顆360度旋轉相機鏡頭，下方有一個類比滾輪，滾輪的側邊還有一個對話按鈕，使用者不必透過開啟應用程式與機器互動，只要按住此顆對話按鈕，即可與AI助理對話。R1的內部核心是由Rabbit公司打造的「Rabbit OS」作業系統，搭載AI大型行動模型（LAM），其特點是能學習與任何平台的UI（使用者介面）互動，幫助使用者完成想做的事。
Jesse Lyu在發表會現場直接示範，只見他按住按鈕詢問R1「可口可樂目前的股價是多少？」螢幕立即出現股價資訊，如果想用打字的方式與R1互動，只要搖搖手機，文字鍵盤也會立即彈出；如果想聽歌，只要按住同一個按鈕，告訴R1想聽的歌曲，音樂就會自動播放，與現在的智慧型手機還要打開App或Siri、Google相比，便利性簡直上升一個檔次。
更令人驚喜的是，當Jesse Lyu對著R1說，「幫我點一個必勝客最多人點過的的12吋披薩送到這裡」，不到1分鐘的時間，R1回覆「已下訂一個12吋披薩，最多人點的是義大利番茄醬口味，請確認訂單」，畫面中立即顯示價格與確認鍵，簡直又精準又有效率。
厲害的還在後頭，使用者只要按兩下按鈕，就能開啟相機功能，Jesse Lyu用此項功能掃描冰箱裡的食物，並告訴R1自己預計想要完成一份低卡路里的餐點，幾秒後，R1藉由相機掃描，整理出在既有食材中可完成的料理，並提供簡單的食譜。
或許上述功能只是將原本智慧型手機App的步驟簡化而已，對於某部分的使用者來說還算基本，Jesse Lyu與R1互動的下一步，才真正讓人大開眼界。他透過相機掃描眼前的Excel檔，並指示R1「可以幫我增加新的一列，內容關於大家如何知道Rabbit R1的嗎？」同樣不到幾秒的時間，R1回應「我完成了，成果已發到你的信箱！」若還有修改表格的要求，只要回覆此郵件，即可再次收到R1更新表格的結果。
此外，R1也能透過深度學習，獲取更多的功能。不需要擁有任何的技術背景，用戶可直接使用Rabbit OS網站，錄下想要R1學習的步驟，即可新增其功能。在Jesse教R1如何使用AI繪圖軟體Midjourney後，在要求完成目標圖片時，R1也能成功做到。
Jesse Lyu分享在建造R1初期，內部人員討論到若發布會第一天能賣破500台，他們就已經很滿足了，每想到發布會隔天，公司立即在社交平台X（前身Twitter）上宣布，R1推出不到24小時，銷售成績竟比原先預期高出20倍，一天內賣破1萬台。接著不到2週的時間，5萬台售罄，讓市場大為震驚。
為什麼有了智慧型手機還需要Rabbit R1呢？Jesse Lyu表示，並沒有想過要取代智慧型手機，Rabbit想要打造的是「新一代攜帶AI裝置」。雖然已有許科技專家公開質疑它的實用性，但仍有不少業界人士表示，R1或許在某方面已經取得初步的成功。在這個AI應用逐漸成為主流的時代，這台「口袋AI助理」未來可期。