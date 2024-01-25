《婆婆2》鍾欣凌降級小媳婦 焦慮伺候大魔王「屁都不敢放」
公視喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》著墨啃老、婆媳、兄弟、夫妻等家庭議題，女主角鍾欣凌從第1季的婆婆變成第2季的小媳婦，面對伴侶火寮一哥的母親「火寮一婆」訪台，焦慮指數爆表，鍾欣凌笑道：「現在自己當人家媳婦才發現，真的哎，氣都不敢大聲喘一下，屁都不敢多放一聲，就是覺得怎麼換一個位置那麼難吶。」
記者羅凌筠／綜合報導
鍾欣凌飾演的女主角「林彩香」不但有婆媳危機，她的「珍賀齋」百年餅店也開始跨足新事業，黃姵嘉飾演的媳婦「小鷗」從做餅改成種蘭花，編劇溫怡惠表示，「在田調的時候發現台灣的原生種蘭花叫『台灣阿嬤』，我們的林彩香不就是台灣阿嬤嗎？」
劇中角色們因緣際會下開始培育各式各樣各色的花，而「林彩香」也持續關心孩子、一直沒有放棄他們，希望有一天就算媽媽走了，孩子們的命運也不會太差，依然可以自己走下去，種蘭花的意義與「林彩香」的人生意外雷同。
集結鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、洪都拉斯、Darren（邱凱偉）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈，詮釋爆笑「噗攏共」一家人，製作人陳慧玲聚集原班人馬，樂道：「你們真的有夠瘋，可是你們瘋的怎麼那麼可愛啊！感謝他們每個人都丟掉自己的包袱，完全地在角色裡面，把意義傳達得這麼好，謝謝大家。」《我的婆婆怎麼那麼可愛2》將於今年5月4日正式開播。
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