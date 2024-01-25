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中國若終止ECFA　星展銀估影響台灣經濟成長率不到1%

▲星展銀行預估今年台灣經濟成長率可達3.5%，若中國終止ECFA，對台經濟成長率影響估約0.3至0.7個百分點。（圖／NOWnews資料照）
▲星展銀行預估今年台灣經濟成長率可達3.5%，若中國終止ECFA，對台經濟成長率影響估約0.3至0.7個百分點。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2024台灣總統大選結束，由民進黨繼續執政，市場擔心兩岸關係持續惡化，中國恐全面取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。對此，星展集團資深經濟學家馬鐵英今（25）日表示，一旦中國終止ECFA，200億美元早收清單重新面臨9%高稅率，對台灣經濟成長率的影響約減少0.3至0.7個百分點，整體來說是不到1個百分點，星展估台灣今年經濟成長率可來到3.5%。

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馬鐵英進一步分析，以台灣對中國大陸的總貿易額1200億美元，其中早收清單約200億美元，涵蓋產品占台灣出口比重約3%至4%。如果中國完全終止ECFA，以ECFA簽訂前的稅率約9%左右試算，台灣面臨早收清單產品名單中的200億美元，會被收取9%關稅，台灣出口到大陸的產品價格競爭力會變差，對中國出口量亦可能會下滑，估算對台灣經濟成長率影響不超過1個百分點，約在0.3至0.7個百分點左右，但最終還是要取決於價格彈性的高低。

至於中國是否有可能祭出比ECFA更強的貿易制裁？馬鐵英表示，應該還是會在ECFA框架下移除相關的關稅優惠，只是像之前暫停關稅減讓的石化業，占台灣總體出口以及GDP比重都很小。

另外，馬鐵英也提到，星展銀預估台灣經濟今年將出現顯著復甦，經濟成長率有望來到3.5%，明顯高於去年1%左右的水準，將呈現「前高後低」，第1季至第2季年增率可達4%至5%，隨後第3季至第4季溫和成長2.5%。 

至於出口和民間投資也將出現積極趨勢。她指出，儘管中美經濟放緩，受惠於庫存狀況改善與AI相關新產品的推出，全球半導體市場今年有望出現週期性復甦，成長率達到10%至20%，將顯著帶動台灣的出口和製造業投資成長。同時，政府消費和公共投資也具備成長空間。2000至2020年的歷史經驗顯示，選舉後一年的財政政策傾向於小幅擴張。同時，在完善教育、醫療、養老體系，以及建造社會住宅以穩定房價等政策方面，主要政黨也具備共識。

不過，台灣民間消費成長將會有所回落。去年的消費成長受惠於疫情後觀光和出國的重啓，今年將難以維持激增的趨勢。儘管如此，在就業與收入狀況持續改善的支持下，消費基本面依然穩固。 

至於2024年台灣消費者物價指數（CPI）年增率降至1.7%，略低於去年的2.5%。馬鐵英分析，在全球需求疲軟的環境下，預計今年原油價格將維持在每桶75至80美元。不過，聖嬰現象對颱風和降雨量的干擾尚未結束，仍有可能導致食品價格波動。另考慮到勞動力市場狀況緊縮、負產出缺口的縮小，以及較爲寬鬆的貨幣環境，預計核心通膨今年將保持穩定。 

在經濟週期性復甦的推動下，預計2024年的信貸環境將有所改善。隨著企業獲利的復甦和對資本支出需求增加，企業融資需求預計將上升。另一方面，考慮到家庭債務佔台灣GDP近90%，房屋和營建業貸款佔銀行總貸款近40%，選擇性信用管制措施可能不會退場。 

她認為，今年經濟前景的主要風險包括歐美經濟硬著陸、食品和石油價格上漲、以及地緣政治環境惡化。若歐美經濟因緊縮性貨幣政策出現硬著陸，或者中東危機升級衝擊石油供給，這將對台灣出口和通膨構成挑戰。

長期來看，由於需求強勁且供給面穩固，星展預估台灣的數位經濟在未來5至10年將繼續強勁成長。全球雲端服務巨頭加碼投資AI，電子領先企業積極將高效能運算整合至終端設備，這將為半導體市場帶來巨大需求。在數位服務方面，疫情後生活和消費方式的轉變也帶動台灣電子商務和電子支付的普及。台灣成熟的半導體供應鏈將使其成為全球AI市場的重要參與者。 

馬鐵英也提到，台灣將在未來幾年積極考慮綠色能源轉型，以解決環境與能源安全問題。與此同時，人口老化也將為醫療保健、製藥和生物科技產業帶來更多機會。供給面的挑戰則包括缺乏成熟的國內風電供應鏈，以及醫藥行業中較爲嚴格的市場准入規則。

至於台灣與東協之間的投資關係預計將在未來5至10年進一步增強。由於疫情與地緣政治因素，預計台灣大型企業將會進一步尋求供應鏈分散化，以減輕未來可能面臨的突發事件導致供應鏈中斷的風險。在需求方面，預計在2024至2030年，東協五國的GDP成長將保持在4%至5%左右，超越中國的經濟增速。東協市場對台灣投資者的吸引力也將進一步增強。

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