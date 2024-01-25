影／神！謝淑薇澳網首闖女雙、混雙決賽寫紀錄 「謎之熱舞」爆紅
台灣網球一姐謝淑薇在今天澳網女雙四強戰跟比利時搭檔Elise Mertens一起殺入決賽，兩人比賽中先苦後甘，順利演出逆轉，最終以7：5、1：6、6：3擊敗對手，成功闖進女雙決賽，追平個人生涯最佳成績，而她在比賽中跟Mertens一起跳舞，也在澳網影片爆紅。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇與Elise Mertens組合在女雙4強大戰至第三盤，第8局對手發球局時，雙方戰到30比30平，這時站前排的淑薇連續兩記關鍵網前截擊，謝淑薇也很開心的直接在場上把兩手抬起豎起食指上下擺動跳舞起來，連賽後主持人都注意起淑薇的舞蹈，賽後也迅速在網路上爆紅。
38歲的謝淑薇，賽後表示，自己沒想過可以打到女雙、混雙同時晉級決賽，這也是她第一次，兩項賽事同時進入澳網決賽。
謝淑薇世界雙打排名將升上世界第2，而能在澳網同時打進混雙、女雙決賽的球星不多，上一位是2021年的Barbora Krejcikova，當時她獲得混雙冠軍、女雙亞軍。
2000年的澳洲球星Rennae Stubbs，當時她混雙搭檔美國Jared Palmer，女雙則是搭檔Lisa Raymond都奪冠，這也將是今年謝淑薇要挑戰的新紀錄。