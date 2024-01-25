超哥再嗆Toyz！引用《賽德克·巴萊》台詞超派：不揍你枉為男兒
「全台最有錢YTR」超哥在1月20日在自己「超甲組」餐廳店門口，祭出「超派鐵拳」痛毆Toyz，事件持續發酵。Toyz預定於明（26）日開直播說明，沒想到超哥今（25）日晚間再度發文，引用《賽德克·巴萊》台詞怒嗆Toyz：「不揍你枉為男兒」。
記者潘毅／綜合報導
超哥25日在粉專「超派人生」以《賽德克·巴萊》台詞開頭表示，如果任何人都可以侵門踏戶，帶著惡意開始直播來肆意批評店家，「如果這樣的行為都可被視為是合理正確的行為，那台灣人的標準在哪裡？」
超哥認為：「沒有因，哪來的果？沒有欺上門，哪來的果？」，台灣的店家面對不合理的找茬，明哲保身之道就是逆來順受、唾面自乾。超哥無法接受：「因為會有法律作為對方敢欺上門來、蓄意挑釁的保護傘。尤其是要上門找碴，記得帶著女人小孩，這樣就可以更加為所欲為。因為店家開門做生意，不管說什麼怎麼做，店家都必須得接受你口中的公評」。
最後超哥也嗆明：「忍無可忍毋需再忍，短短8個字，道盡一切，面對赤裸裸的挑釁，我寧可站著死，不能跪著生」、「揍你，犯法。不揍你，我枉為男兒」。
貼文曝光後，再度引發熱議，一派粉絲力挺超哥：「打人不對，但是超哥打對人了，支持超派鐵拳」；但也有大批網友直搖頭，認為後續雙方還要對簿公堂，但超哥的發言越來越誇張，對於後續審判恐有不好的影響，因此建議他少發言、少出錯。