鳳小岳告白愛妻！無預警爆「喜訊」　時間在他生日前

鳳小岳日前推出首張專輯《柒》，其中寫給妻子的英文歌〈Soaking in Divine〉，他曾低調透露在錄音室時巧遇某歌手練團，便邀請他一起Jam音樂，甚至還幫這首歌錄了一起飆高音的和聲，巡演時他終於解謎該歌手的身分，竟然是擁有近億點閱神曲的泰國小天王。此外，鳳小岳也不忘宣布喜訊，提到將在3月9日於Legacy Taipei舉辦首場個人專場「After the show」。
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〈Soaking in Divine〉是鳳小岳專輯《柒》中唯一一首英文歌，由樂團落日飛車主唱國國（曾國宏）擔任製作人，鳳小岳首場冬季巡演時，國國也特別出席力挺，交情可見一斑。他曾透露專輯完成的最後一天都還在趕這首歌，鳳小岳巡演也解謎當時抓來一起錄製和聲的歌手，就是憑溫暖又輕快〈Lover Boy〉在YouTube擁有近一億點閱率、去年受邀於金曲獎頒獎典禮演出的「泰國小王子」Phum Viphurit，如此緣分也促成這段神仙級合作，鳳小岳笑說：「他又高又帥，還幫我唱和聲，真的是太讚了。」
在「港口打開」冬季巡演除了可以聽到鳳小岳不為人知的創作故事，他也順勢宣佈喜訊，將於3月9日36歲生日前夕於Legacy Taipei舉辦首場個人專場「After the show」，他笑說：「除了這是我的第一場個人演唱會之外，3月9日是我的生日前夕，我希望大家來陪我過生日當作今年的生日禮物，是不是很棒？隔天生日可能累到睡一天，哈哈哈。」也預告當天將有超級神祕嘉賓與他同台演出。門票於明天（26日）中午12點在ibon售票系統開賣。