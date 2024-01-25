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聯電、英特爾宣布聯手合作晶圓代工！共同開發12奈米製程平台

▲聯電和英特爾今（25）日共同宣佈，雙方將合作開發12奈米製程平台，以因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長。（圖／品牌提供）
▲聯電和英特爾今（25）日共同宣佈，雙方將合作開發12奈米製程平台，以因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長。（圖／品牌提供）

記者鄭妤安／台北報導

聯電和英特爾今（25）日共同宣佈，雙方將合作開發12奈米製程平台，以因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長。這項長期合作結合英特爾位於美國的大規模製造產能，和聯電在成熟製程上豐富的晶圓代工經驗，以擴充製程組合，同時提供更佳的區域多元且具韌性的供應鏈，協助全球客戶做出更好的採購決策。

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英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務（IFS）總經理Stuart Pann表示，這幾十年來，台灣一直是亞洲和全球半導體及廣泛的技術生態系的重要成員，英特爾致力於與聯電這樣的台灣創新企業合作，為全球客戶提供更好的服務。英特爾與聯電的策略合作進一步展現了為全球半導體供應鏈提供技術和製造創新的承諾，也是實現英特爾在2030年成為全球第二大晶圓代工廠的重要一步。

聯電共同總經理則表示王石，聯電與英特爾進行在美國製造的12奈米FinFET製程合作，這項合作將協助客戶順利升級到此關鍵技術節點，同時受惠於擴展位於北美市場產能帶來的供應鏈韌性，期待利用雙方的互補優勢，以擴大潛在市場，同時大幅加快技術發展時程。

此項12奈米製程將善用英特爾位於美國的大規模製造能力和FinFET電晶體設計經驗，提供兼具成熟度、性能和能耗效率的強大組合。受惠於聯電在製程上的領導地位，以及為客戶提供PDK及設計支援方面的數十年經驗，得以更有效地提供晶圓代工服務。新的製程將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32廠進行開發和製造，透過運用晶圓廠的現有設備將可大幅降低前期投資，並最佳化利用率。

雙方將致力滿足客戶需求，透過生態系合作夥伴提供的電子設計自動化（EDA）和智慧財產權（IP）解決方案，合作支援12奈米製程的設計實現（design enablement），此12奈米製程預計在2027年投入生產。

英特爾在美國和全球已投資和創新超過55年，除了愛爾蘭、德國、波蘭、以色列和馬來西亞之外，也在美國的俄勒岡州、亞利桑那州、新墨西哥州及俄亥俄州設立或規劃製造基地，以及進行投資。英特爾晶圓代工服務在2023年有重大進展，與客戶建立良好的互動，包括採用Intel 16、Intel 3及Intel 18A製程技術的新客戶，拓展其持續成長的晶圓代工生態系。

而聯電是超過400家半導體客戶的重要晶圓製造夥伴，專精於支援客戶實現產品高良率，並維持領先業界的產能利用率，目前在成熟和特殊製程技術上持續引領創新，近二十多年，已成功將製造基地擴展到亞洲各國。

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