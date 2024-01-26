NBA／Doc Rivers主帥合約總價高達12.2億！公鹿重金禮聘賦予重任
Doc Rivers確定擔任密爾瓦基公鹿隊主帥，公鹿球團開給他相當高的待遇，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，Rivers的合約在4000萬美元（約12.2億台幣）左右，合約年限到2026-27賽季後才到期，這也讓他成為NBA之中年薪千萬級別的總教練之一。
記者黃建霖/綜合報導
雖然綜觀Rivers教練生涯，外界對其執教功力評價兩極，但不可否認他在業界總是能獲得賞識。他曾執教於奧蘭多魔術隊（1999-00至2003-04）、波士頓塞爾提克隊（2004-05至2012-13）、洛杉磯快艇隊（2013-14至2019-20）和費城76人隊（2020-21至2022），生涯戰績為1097勝763敗，19次帶領球隊參加季後賽，兩次進入NBA總冠軍賽、並獲得1次總冠軍。
Rivers如今的任務是最大限度地發揮公鹿隊的優勢，這支球隊擁有Giannis Antetokounmpo和Damian Lillard兩名超級球星，以及Khris Middleton和Brook Lopez這樣的老將。
最近幾周，NBA圈內一直有傳聞稱，包括Antetokounmpo在內的幾名公鹿老將對Adrian Griffin失去了信心。球隊的球員們「私下抱怨他們的角色、觸球、化學反應」，並不斷質疑攻防兩端的戰術。
ESPN記者Adrian Wojnarowski補充表示，「消息人士稱，公鹿隊總經理Jon Horst相信Griffin能成長為一名非常優秀的NBA總教練，但他不確定他是否能在這一段有限的時間內帶領公鹿登頂。」
Rivers過去曾多次執教眾星雲集的球隊，如今他需要帶領一支表現出色、但尚未發揮所有潛力的球隊更上一層樓。