滑冰／花滑世青賽228連假台灣登場　五十國好手冰上蝶舞秀美技

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冰上面積在台灣，僅次於臺北小巨蛋冰上樂園，除了可以從事滑冰及各項冰上運動，也能規劃成為舉辦活動展演、新品發布會、簽唱會等多功能場地。
對於臺灣冰上運動的推廣，極光冰場總監楊健碩表示，臺灣的冰場主要是在臺北，「小巨蛋大概有十多年的歷史，臺灣培養出來的選手應該也會越來越多。」
ISU世界青年花式滑冰錦標賽是青年組最重要的年度國際賽事，第一屆於1976年在法國梅傑夫（Megève, France）舉辦，預計將有來自世界各地超過50個會員國、約600位世界頂尖青年花式滑冰選手、教練、裁判官員、領隊及隊職員，齊聚臺北參與這場美麗的賽事。
花滑世青賽比賽項目，包括青年男子與女子組的單人(短曲、長曲)、雙人(短曲、長曲)、冰舞(韻律舞、自由舞)，3月3日下午將舉行群星表演嘉年華，備受期待。正在南韓舉行的江原冬季青年奧運，包括花滑好手蔡玉鳳在內，我國共派出創新高的19位選手參賽。
地主一哥李宇翔說，「這是我第一次在臺灣參加這麼大型的國際賽，有點緊張，更多的是興奮！」。去年他在全國錦標賽寫下歷史，成為第一位總分破200的青年選手。李宇翔說，非常期待世青賽，希望拿出最佳表現，回饋地主觀眾。
另一位地主好手蔡玉鳳，正在海外比賽訓練，她也透過影片畫面。蔡玉鳳是我國花滑史上，取得冬青奧參賽資格的第一人，她曾在ISU青年大獎賽大阪賽摘下銅牌。蔡玉鳳同樣高度期待在台灣出賽，期許自己能有零失誤的表現，也能在今年持續提升技術難度。
成年組選手丁子涵今日也出席記者會。她將以成年女子組領軍選手的身分，在世青賽的閉幕表演亮相。她說，「過去參加過2020世青和2022世錦賽，但還不曾以地主隊的身分比賽。今年獲邀參加閉幕表演，很榮幸也很開心！」她也透露，正和加拿大教練合作，編排全新風格的表演曲目，「請大家拭目以待！」