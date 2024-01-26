下午茶就能松葉蟹吃到飽！每人1090元起 寒舍App限定週三再85折
繼台北喜來登的「十二廚」自助餐廳宣布，即日起至到2月29日於下午茶追加松葉蟹吃到飽之後，台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐廳也從即日到2月7日，同樣於下午茶時段首次推出「奶油蒜香雪蟹腳」無限暢饗，最低每人只要1,090元+10%，就能盡情大啖鹹香多汁、肉質鮮甜的松葉蟹腳料理。
記者葉盛耀/綜合報導
松葉蟹又稱雪蟹，去年開始在全台的多家自助餐廳中亮相，受到台灣消費者歡迎。台北寒舍艾美酒店「探索廚房自助餐廳」原本僅有午餐與晚餐時段提供奶油蒜香雪蟹腳，即日起～2月7日，加碼於下午茶時段也推出。
下午茶餐價為週一至週五每位1,090元+10%，週六、週日與國定假日每位1,290元+10%。此外，針對寒舍集團的APP還加碼祭出獨家優惠，即日起加入寒舍生活App，立即現領100元電子抵用金。一直到今年底12月30日前，會員用餐天天享95折，逢週三會員日用餐，直接享85折優惠，皆需外加原價一成服務費。
另外，台北喜來登的「十二廚」自助餐廳也是即日起到2月29日、僅36天，於下午茶時段加菜「松葉蟹腳吃到飽」，另還有燒烤牛腹肉、花蟹湯、鐵板烤肉等，自助下午茶每位890＋10％元起，等於是飯店Buffet裡能夠松葉蟹吃到飽裡最低價格。另還有招牌「燒烤牛腹肉」、鮮美花蟹湯、現煎鐵板烤肉、金沙咖哩海鮮與廣式滷水等美食，還有每日現流生魚片、握壽司等。
其他菜色還包含全新設立「印度料理區」，由印度籍師傅現場製作多款香料咖哩，搭配脆餅、香料飯等。甜點餐檯區也全新亮相現做日式銅鑼燒，以及蒙布朗栗子塔、巧克力香蕉蛋糕等多款入冬甜蜜之味。自助下午茶最低每位890＋10％元起。