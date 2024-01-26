高球／瞄準美巡賽生涯首勝！俞俊安首輪抓8鳥、0柏忌　首輪獨領先

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日本新秀久常涼（Ryo Hisatsune）持續他轉戰美巡賽後的好表現，首輪也在北球場打出令人印象深刻的65桿，與前聯邦快遞盃冠軍坎雷暫並列第二。而他的同胞松山秀樹（Hideki Matsuyama）則繳出66桿（北球場），同樣是表現較為出色的亞洲選手，目前暫並列第四。金成玹（S.H. Kim）則是成績最佳的韓國選手，在難度更高的南球場繳出69桿。
從第10洞出發的俞俊安，在前面9洞抓下5鳥飆出31桿，接著在後面9洞再添3鳥，18個球洞中僅錯失一個果嶺。如此出色的表現讓他在美巡生涯的第二個賽季，首度在18洞打完取得領先∕並列領先。
「非常好。上週差一點點，週日最後一洞吞下柏忌。但是，是的，我一直打得非常好，並且希望繼續保持這股氣勢。」俞俊安說。他在亞利桑那州立大學度過了輝煌的業餘生涯，並於兩年前從光輝國際巡迴賽（Korn Ferry Tour）順利升上大舞台。
「我和我的桿弟討論，認為我們必須開上很多球道。我確實已經打得很好，所以不用試著去打出最遠的距離。只要打上很多球道就好，這就是計劃。果嶺有點凹凸不平，但我就是試著盡我所能，做出最好的擊球，就像我今天所做的那樣。我感覺很好，期待明天。」
他知道自己需要繼續努力，追求職業生涯首勝。在他之前，只有兩位中華台北選手曾在美巡賽奪冠，包括1987年洛杉磯公開賽的陳志忠以及2019年RBC傳承賽的潘政琮。
「我覺得我們在這裡打的所有球場肯定比光輝國際巡迴賽要難一些。你必須很好地擊球，你必須一整年在比賽的各個方面都保持非常穩定。」俞俊安說道。
「在參加美巡賽時，你必須做好心理準備。我認為光輝國際巡迴賽給了我一個準備美巡賽的機會。然後，競爭非常激烈，所以你必須打得很好。這是為美巡賽做好準備的快速好方法。」於上週日最後一輪打出63桿，最終輸給奪冠的業餘選手尼克鄧拉普（Nick Dunlap）兩桿的俞俊安補充道。