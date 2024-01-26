高球／台灣PGA巡迴賽年度資格賽 職業新鮮人蘇晉弘勇奪第一
2024年台灣PGA巡迴賽年度資格賽在新竹新豐球場進行第三回合也是最後一回合賽程，去年剛轉職業的蘇晉弘今天打出低於標準桿兩桿的70桿，以三回合總桿低於標準桿五桿的211桿，在此資格賽排名第一，贏得獎金台幣3萬元。
記者廖聿偉/綜合報導
首次來台參賽的泰國選手帕塔拉．阿蒙韋查拉特（Phatthara Amomwetcharat）與日本球員高橋慶祐（Keisuke Takahashi）三回合總桿同為214桿，不過帕塔拉今天打出65桿，高橋揮出69桿，所以依賽事章程，帕塔拉獲第二名，得獎金2.5萬元；高橋名列第三，獲獎金2萬元。
位居榜首的蘇晉弘表示，這三回合沒有想太多，因為近況不錯，包括擊球與心態方面都很好，雖然是首次打資格賽，但是就放開來打，長桿與推桿發揮得好，因為有不少外籍選手參賽，且要比排名，所以競爭氛圍比較強，很高興能拿下第一名！
不過他說二月還有一項TPGA會員考試，也是很重要的比賽，他去年九月初在ThreeBond挑戰巡迴賽明安挑戰賽以業餘身分贏得職業及業餘雙料冠軍，後在12月初亞巡賽的台玻台豐公開賽宣布轉職業，打了個人首場職業賽，以並列第32名作收。
將滿21歲的他在高雄大崗山球場訓練，五月將自大學畢業，服12天兵役後，今年即以台巡賽為主要戰場，目標是拿下台巡賽一冠以上。