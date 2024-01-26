龍年紅包財1486億！春節打工熱門職務是這類、3成5上班族想擺地攤

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若是想要短期打工的，在可複選狀況下，主要會尋找以下這幾類職務，大賣場銷售人員（36.4%）、觀光景點服務人員（35.2%）、年貨大街銷售人員（30.3%），以及餐廳服務人員（29.2%）、外送員（26.7%）。
其他熱門的春節打工職務，還包括遊樂園服務人員（22.4%)、客服人員（21.2%)、百貨公司銷售人員（20.1%)，以及清潔工（18.7%)、「SG（SB）、PG（PB）、酒促」（17.6%）。
若是選擇擺攤，在可複選狀況下，主要想賣的東西依序有「配件、飾品」（56.2%）、「年貨」（53.4%）、「衣服、裙褲」（48.7%），以及「小吃」（42.9%）、「春聯」（39.8%）。
其他想擺攤賣的商品，還有「鞋子、襪子」（31.9%）、「紅包袋」（28.8%）、「玩具」（23.4%），以及「年菜」（19.9%）、「皮包、皮夾」（16.9%）。
不論勞工朋友選擇上述何種方法，平均希望能賺進外快16,202元，若以「官方經常性薪資」45,457元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」35.6%。
同時再以有意願的917萬人來估算，預估這一大包的「龍年紅包財」，大約高達1,486億元。
調查指出，如果想在「龍年春節期間」兼差，勞工朋友平均會投入55.9小時，假如以16,202元換算，大概每個小時的薪資報酬，需要達到290元，約為基本工資183元的1.6倍。