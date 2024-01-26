薪水加倍！87%上班族過年願上班　時薪族別傻被紅包打發

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對於除夕到初三如果需要上班，其實有26%的勞工，希望老闆能加發「3000元(含)以上」的紅包補償，平均期盼能拿到2066元，如果「工資多一倍」，結果有87.1%的人表示，願意正常到班；甚至變成「兼差打工」的話，時薪如果同樣多一倍，更有高達94.3%的人願意去打工。
有43.9%的企業透露，在春節期間有兼職人員的僱用需求；同時提供相關的兼職缺，「時薪上限」平均可達219.4元，約為基本工資的1.2倍。而且在過除夕到初三，又有65.1%的公司透露，會補償兼職人員紅包，平均有921元。
相較之下，也有76.2%的企業指出，在除夕到初三，會加發紅包補償「正職員工」，但平均預算為1342元，明顯低於員工的期望值2066元，這中間落差更高達35%，約等於打65折。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟過去3年面臨通膨壓力，勞工可能也對企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷。所幸受惠邊境解封與春節連假效應，預期持續缺工中的內需產業，相關兼差機會有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。
楊宗斌指出，其實「農曆除夕至大年初三」為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。
楊宗斌提醒，至於採「時薪制」的勞工，如果在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如龍年過年聘用的「臨時人員」，假設原本是給基本工資的時薪183元，一旦碰上這4天，時薪就要變成366元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。