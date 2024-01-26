被控攜「台獨地圖」入境！韓國男遭中國海關查扣　怒噴：荒唐可怕

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結果，鄭翁就被帶到辦公室短暫拘留並調查，海關人員還告訴他，地圖上關於西藏的邊界標記也不明確，讓他感到莫名其妙，因為地圖是筆記本裡附的，他甚至根本不知道有附地圖，也沒仔細查看過，但中國海關人員仍堅持扣留他，憤怒的鄭翁透過電話聯繫當地的韓僑尋求幫助，海關在大約1個小時後將他釋放。
在放走鄭翁時，中國海關還從筆記本上把地圖撕下，寫了一張「暫不予放行旅客行李物品暫存憑單」，鄭翁表示，自己在中國做生意已經30年，這種情況還是第一次遇到，「物品有問題就扣押物品即可，何必連人都扣留」，並怒批：「我能抗議是因為我會說中文，但如果你是第一次踏上中國土地的外國人，你會感到多麼荒唐和可怕？這樣誰還願意來中國？」
韓國駐瀋陽總領事館表示，正在調查有關情況，如果確認當時海關措施過當，將強烈要求防止類似事件再次發生，並提醒韓國公民，入境中國時應避免攜帶「有爭議的地圖」。
報導指出，因一張不起眼小地圖就扣留旅客的狀況相當罕見，可能讓外國旅客對中國印象更差，儘管中國在新冠疫情解封後，陸續祭出一些吸引外國遊客的措施，但如果發生在鄭翁身上的事，也繼續發生在其他遊客身上的話，無論措施多麼友善可能都沒用。