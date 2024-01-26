特斯拉股價跌12%、2023第4季營收不如預期！今年預測交付量也下調
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），本週三在電話財報會議中提到，中國電動車是全球最具競爭力的車企，若沒有貿易壁壘，中國電動車企恐將能摧毀絕大多數的競爭對手，數據也顯示中國電動車大廠比亞迪（BYD）2023年第4季的52.6萬輛銷量，超越特斯拉的48.4萬輛。25日股市收盤，特斯拉股價下跌12%，創1年多來最大跌幅。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，特斯拉本週三公布的2023年第4季業績，營收和獲利皆未達市場預期，汽車業務收入為216億美元，年成長比僅約1%，但最令人擔憂的是特斯拉的前景，2024年的汽車銷量增長率可能會明顯低於去年，該公司並警告投資者，「目前正處於2個主要增長浪潮之間」。
報導指出，特斯拉去年交付了180萬輛汽車，由於面臨比亞迪等中國企業日益激烈的競爭，該公司一直在歐洲和中國等主要市場降低價格，這也導致特斯拉的利潤率受到擠壓，並影響特斯拉股價。
整體而言，特斯拉營收方面雖持續增長，但成長動能已然放緩，加上研發費用提高、 Cybertruck量產所衍生的成本問題等等，皆使特斯拉財報黯淡。
美國知名跨國投資銀行與金融服務公司高盛（The Goldman Sachs Group, Inc.）表示，特斯拉在電動車和清潔能源市場的領先地位應該不至於被影響，但銷量和每股收益的增長放緩，中短期內對股價的不利因素預計還會持續。
銷量方面，高盛也下調特斯拉今明2年的銷量預測，由原先預測的212.5萬和265萬輛，下調至208萬和252.5萬輛，不過2026年預計銷量則可達300萬輛。