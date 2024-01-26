熊霓被爆和江大成熱戀消費胡瓜 罕見發文訴心聲：不想辯解
20歲啦啦隊「樂天女孩」熊霓去年被爆出受到綜藝大哥胡瓜獨寵，緋聞頻頻登上新聞版面。近日，熊霓被周刊拍到和補教名師徐薇的獨子江大成約會，胡瓜友人向周刊爆料，「熊霓和江大成把胡瓜消費到了極點」。熊霓昨（25）日在IG上抒發心聲，「現在對於別人的誤解，我不在乎我也不想去辯解。」
記者薛羽彤/綜合報導
熊霓的感情世界自從和胡瓜牽扯上邊後，一舉一動備受關注，近日還被拍到和江大成約會，疑似密戀中。而胡瓜友人向周刊爆料，「熊霓和江大成把胡瓜消費到了極點」，熊霓面對緋聞滿天飛，昨日在IG上抒發心情，「以前被誤解的時候，我總想著去解釋，我會想盡一切辦法去證明自己。而現在對於別人的誤解，我不在乎我也不想去辯解，學會與所有的聲音共存，但不會被左右，也尊重所有聲音，但我還是那個我。」
熊霓被拍到和江大成約會後，熊霓經紀人表示，「當天熊霓僅是跟朋友洽談合作事宜及聚會，不用過多聯想」，否認戀情。熊霓有感而發的貼文，也引來林襄心有戚戚焉表示，「讚欸，我要向你學習」；同為啦啦隊女神的梓梓、岱縈也表示，「我也是～這樣很棒」、「說的沒錯」。
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