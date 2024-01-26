中國雲南昭通山崩釀44死！驚爆事前山體已裂 村民質疑：挖煤害的
中國雲南昭通市鎮雄縣涼水村，22日早上傳出山崩，多間房屋被壓毀、數十人遭活埋，經過數日搶救，證實44人罹難，由於涼水村為煤礦開採地，居民質疑悲劇發生與挖煤有關，因為連山體、住宅牆壁都出現裂痕和凹陷。面對詢問，煤礦公司、當地能源局、市場監督局不是掛電話、不接聽，就是閃爍其詞。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《瀟湘晨報》、《九派新聞》等中媒報導，涼水村為煤礦開採村莊，地下藏有無煙煤，長期都有煤礦公司在當地作業，居民控訴，平日開挖進行時，房子的門窗、玻璃都會像「地底下在放炮一樣，轟轟的響」，更有居民直言：「涼水村的山早已開裂，裂縫深淺不一。」
報導引述村民所說，在此次山崩前一天（1月21日），村莊後山就已出現輕微的山體滑坡，還有其他鎮雄縣鄰近村鎮的人透露，近幾年就有多次山崩問題，這一次崩塌的「山背後」早早就出現了裂縫，懷疑和挖煤有關，每個礦場上面都有大大小小的裂縫，但解決辦法就是拿層膜覆蓋一下，或放置木板掩埋。
報導指出，裂縫出現後，村民曾前往礦場交涉，也去向村幹部、有關村鎮部門反應，要求別繼續開採，因為「山都裂了」，可惜都沒有結果，最終仍無法避免慘劇發生。
有當地傳媒聯繫了鎮雄縣劉家坡煤礦有限公司，對方一聽是詢問山崩事故就立刻掛電話，鎮雄縣能源局則說，劉家坡煤礦有限公司目前還在運營，但應該從去年11月起就處於停工狀態。至於當地縣市場監督局的回應則是，煤礦開採問題不歸市監局管理，該單位只負責監督煤礦進入市場後「缺斤少兩」的問題。