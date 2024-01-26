MLB／大谷驚人彈跳力獲封「飛人大谷」！隊友驚：站他旁邊像小孩
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊內野手Gavin Lux，在廣播節目上談到新隊友大谷翔平的第一印象，直呼「他絕對不是普通人，光是站在他身旁就可以感受到他的力量。」Lux提到，大谷擁有全隊最強的彈跳能力，「我們都稱他是『Air Ohtani（飛人大谷）』。」
記者路皓惟/綜合報導
即使在匯集頂級棒球選手的大聯盟，大谷翔平的身體素質依舊驚人，Lux在加州當地的「SportsNet Los Angeles」節目中，被問到新隊友大谷的印象時，他說：「我和他在一起大約一個月，發現他真的很有趣，他對所有事情都非常努力。」
Lux表示，大谷翔平非常專注，做所有事情都有明確的目標，拿出百分之百的精神，「他絕對不是普通人，昨日我們球隊做了Force Plate測力平台，他是全隊跳躍力最好的，我們也稱他『Air Ohtani』，跳躍高度令人難以置信。」
大谷壯碩的身材連號稱體能最勁爆的NFL球員都感到震驚，Lux也有同感，「站在他旁邊就能感覺到他的力量，他真的非常大隻，我感覺自己就像小孩子。」
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