▲氣溫驟降心肌梗塞病例增？ 醫：與「這病」有關不治療恐致命！

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吳彥雯主任解釋，隨著睡眠間歇性缺氧的發生，造成睡眠片斷與胸腔內壓力波動，導致體內產生氧化壓力反應，包括交感神經活化、內皮功能障礙、代謝失調、全身性發炎等，最後影響心血管健康。病患將面臨心房顫動與其它心律不整、心臟衰竭、冠狀動脈疾病、腦血管疾病、肺動脈高壓、甚至死亡等健康威脅，不可小覷。
吳彥雯主任進一步指出，近幾年許多研究報告指出，睡眠品質在心血管健康中扮演非常重要的角色，但心血管疾病患者的睡眠障礙情況常被忽略，因此台灣睡眠醫學學會、中華民國心臟學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會三大國內醫學會共同合作，發表台灣第一部有關睡眠呼吸障礙在心血管疾病（心房顫動、高血壓、心衰竭）評估與處置的臨床指引，建議醫師在門診時，應針對睡眠呼吸中止症患者說明施做心血管疾病篩檢的重要性，安排相關檢查或是轉介到心臟科門診，而對於高血壓、心房顫動以及心臟衰竭病患應加入睡眠呼吸中止症的檢測評估，以便及時給予患者最適當的治療。
睡眠呼吸中止症依每小時的呼吸中止或減弱指數，嚴重程度可分為輕、中、重度：
- 每小時五次以下：為正常。
- 每小時5-15次：為輕度，只要每小時超過5次就應接受治療
- 每小15-30次：為中度，糖尿病發生率較一般人高2倍
- 每小時30次以上屬於重度，若再加上有慢性疾病且白天會昏睡，建議可考慮配戴正壓（陽壓）呼吸器，許多患者在使用後不僅睡眠品質優化，同時也能改善各項生理心理功能，甚至改善性功能障礙。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60695
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