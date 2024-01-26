丁噹前男友竟是坤達！見面失控痛哭 崩潰喊「最好不要再遇見你」
丁噹2024年初推出全新單曲〈最好不要再遇見你〉，MV由丁噹、人氣天團Energy坤達、演員李佳穎演出，在他們的詮釋下，網友紛紛隔著螢幕跟著丁噹一起哭，直說：「很心疼丁噹、捨不得她哭。」MV裡，坤達飾演丁噹的前男友，兩人分手後再度遇見，卻已物是人非。
記者吳雨婕／綜合報導
〈最好不要再遇見你〉講述事過境遷後如何直視過往的戀情，過不去的終究是過去式了。MV故事延續歌曲概念，坤達和李佳穎飾演一對準備迎接新生命的夫妻，丁噹則是飾演坤達的前女友，丁噹多年以後，和坤達在餐廳相遇，同一家的餐廳，相似的場景，但身邊的人卻不是自己了，再次遇見想在前男友面前捶胸痛哭，但最後還是選擇了跨越了執念，向過去的自己好好告別，學會坦然面對每一次別離。
MV中令人印象深刻的單膝下跪求婚橋段和哭戲，都是坤達真情流露額外加碼演出，丁噹和坤達哭得令人揪心，坤達笑稱當時心裡想著：「早上7點，都天亮了還不能回家。」MV裡李佳穎飾演孕婦，在現實生活中升格人妻的李佳穎，在MV裡飾演孕婦，即使導演喊卡，她手不自覺地摸著肚子，十分投入角色，她靦腆地說：「會想像自己當媽媽，是個好兆頭！」
丁噹與天團Energy也相當有緣，除了曾與阿弟在《搭錯車》飾演青梅竹馬，也曾和牛奶練過舞，現在又能以師姐身分和坤達合作，丁噹和Energy近期又不約而同地同時間發行新單曲，兩人相互祝福〈最好不要再遇見你〉、〈分合〉都有好成績。
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