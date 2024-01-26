LINE Pay今登錄興櫃 首日股價一度衝上670元飆漲逾9成
全台擁有超過1200萬名用戶的第三方支付業者LINE Pay連加網路，今（26）日以每股348元登錄興櫃，首日掛牌股價表現驚人，早盤一度衝上670元，飆漲逾9成。
記者顏真真／台北報導
LINE Pay於2015年進軍台灣，目前在台灣擁有超過1200萬用戶，平均每2人就有1人使用LINE Pay，有超過50萬處的支付據點，完整覆蓋線上及線下食、衣、住、行、育、樂、醫、美、健等多元支付場景。因應行動支付市場的快速增長和消費者對無接觸支付方式需求增加，該公司提供包括「支付」、「點數」和「行銷」3大面向的完整配套服務，建構完整LINE Pay生態圈。
LINE Pay實收資本額為新台幣6億元，2021年首度轉虧為盈，2022年營收36.2億元、淨利4.4億元、EPS有7.51元；去（2023）年營收47.79億元，淨利達4.9億元，EPS為7.92元，近4年營收呈現持續成長態勢。
若進一步觀察LINE Pay營收來源，手續費收入占比83%最高，金融推廣合作事業約12%，其他行銷產品銷售約5%。至於毛利占比，手續費收入占51%，金融推廣合作事業35%，行銷產品銷售事業14%。
LINE Pay也在今日以每股348元正式登錄興櫃，首日掛牌以450元、上漲102元開盤，漲幅近3成，隨後更一路衝上670元，飆漲92.53%，目前在660元盤整，漲幅也有89%。