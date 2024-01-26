超哥餐廳才被衛生局稽查！驚見「老鼠溜進店」 民眾笑稱換主廚了
網紅超哥開的日本料理店「超甲組」近日遭到Toyz踢館，Toyz開直播評論其醋飯難吃，犀利的言論讓超哥忍不住動手揮拳，還鬧上警局，事件延燒中。22日「超甲組」才被衛生局稽查不合格3項，昨（25）日又被民眾拍到，老鼠大搖大擺跑進店裡，影片一出引起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
超哥的日料店因Toyz掀起熱議，店外客人大排長龍，生意興隆，不過昨日有網友在PTT上貼出一段影片，標題寫著「超甲組換主廚了！」原PO開玩笑表示，「主廚直接插隊，還沒戴口罩。看來超哥的確是有在觀眾大家的留言，馬上更換主廚。」影片中網友拍到一隻老鼠，在眾目睽睽之下從大門溜進餐廳，全程被網友拍了下來。22日該餐廳才被衛生局稽查，發現有不合格3項，包括毛巾泛黃、未提供健檢資料，以及未張貼如廁後應洗手的標誌等，如今又被拍到老鼠進店，引起網友議論。
老鼠跑進超哥的店裡全被拍下，PTT網友表示，「笑死，不是說主廚多厲害怎樣怎樣的嗎?」、「20幾年經驗的主廚說換就換」、「20年老主廚當然敵不過料理鼠王」、「這影片發給衛生局再檢舉一次」、「很明顯是椅子的網軍，帶老鼠來的」。
※【NOWnews 今日新聞
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