台股早盤開低走高震盪 台積電強勢撐萬八！但卻救不了AI股
美股昨（25）日漲多跌少，台北股市今（26）日開低走高震盪，早盤一度跌50點，但隨後來到盤上18029點之後又向下。權值王台積電持續發威，早盤漲4元，來到646元，漲幅0.4%。其他如鴻海、台達電與面板雙虎群創與友達強勢，觀光類股表現也搶眼，但AI概念股慘兮兮，緯創、廣達與技嘉跌逾2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數26日上漲242.74點，或0.64%，收38049.13點；那斯達克指數上漲28.58點，或0.18%，收15510.5點；標普500指數上漲25.61點，或0.53%，收4894.16點；費城半導體指數下跌11.07點，或0.25%，收4472.26點。另外，英特爾估今年第一季營收將縮減至132億美元，遜於市場預期，盤後股價重挫10%。
台北股市今日以17985點開出，早盤一度跌50點，但隨後來到盤上18029點之後又向下。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到646元，漲幅0.4%。同樣為晶圓代工的聯電攜手英特爾強攻12奈米，預計2027年投產，但早盤跌3%，來到50.6元。世界先進與力積電也跌1%多。
其他重要電子股，如鴻海、群創、友達、台達電漲1%，而電子紙大廠元太大漲7%，也帶動振曜、晶宏相關概念股的表現，漲3到4%。另外，LED封裝表現亮眼，李洲、立碁漲6到7%。
至於觀光股也搶眼，王品、雲品、鳳凰、山富、晶華、華園、易飛網漲1到3%。不過，華碩、宏碁若是跌1到2%多，大立光也弱勢跌1%左右。AI概念股也拉回，緯創、廣達與技嘉跌逾2%、英業達與緯穎跌0.5%