柯文哲下軍令！立法院長選舉團進團出不亮票 「抓到跑票就開除」
立院2月1日將舉行正副院長選舉，國民黨推出立委當選人韓國瑜搭檔江啟臣，組成「韓江配」角逐正副立法院長，力抗民進黨游錫堃、蔡其昌的「游昌配」，由於三黨不過半，擁有8席立委的民眾黨成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲今（26）日表示，請藍綠院長、副院長候選人來立院民眾黨團報告政見。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午騎UBike出席7點30分的民眾黨團會議，會後受訪被問到立院龍頭選舉會挺誰，柯文哲表示，請藍綠院長副院長候選人直接來立院民眾黨團報告政見，不要說是政見發表會，最起碼是溝通、座談會，「願意來的我們就接待他們，當然還是閉門會議，絕不會像君悅媒體那樣現場直播」。
柯文哲說，他們還是堅持國會四項改革應該要執行，雖然這四項有些不是立院院長職權，但是最起碼還是要表示你的態度，跟8位候選人報告就可以，不要凡事都用到我。
媒體問希望藍綠候選人何時到立院黨團報告？柯文哲說，最好是下禮拜一，越早越好，讓大家有時間思考。媒體詢問國民兩黨都有私下來聯繫嗎？柯文哲說，很多啊，他開玩笑說「你每天接到很多不想接的電話，就叫關鍵少數。」
媒體詢問會亮票嗎？會團進團出嗎？柯文哲強調，一定會團進團出，不會亮票，但會用適當的方式知道投給誰，若抓到一次（跑票）就開除黨籍，立委資格就沒有。