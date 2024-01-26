寒流回溫再等等！今入夜探10度低溫　春節連假前「天氣變動大」

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尤其是北部、東北部白天高溫預估在攝氏14-17度左右，依然是冷冷的感覺，其他地方白天的溫度就會比較好一些，預估花東地區高溫攝氏18-21度，中部高溫攝氏21-23度，南部高溫可到攝氏23-25度。
南北之間仍然有很明顯的溫度差異，南來北往的朋友要多加注意。今晚到明天週六（27日）清晨中部以北、東北部空曠地區仍可能有攝氏10度或以下低溫出現，南部以及花東空曠地區也會有攝氏11-13度左右的低溫，日夜溫差趨於明顯，早出晚歸的朋友也要留意一下。
天氣方面今天會比昨天要來得好，昨天因為大陸華南持續有雲層東移，雖然雲層東移過程有逐漸消散的趨勢，不過仍然帶來了雲量以及水氣，桃園到大台北一帶有降雨，濕度偏高也讓溫度顯得特別冷，其他地方雲量也偏多，遮擋了陽光的回暖作用。
今天這些從華南東移的雲層就沒有了，北風到東北風迎風面的北部、東半部雖然雲量還是多，但是下雨的機會明顯減少，尤其北部地區沒有像昨天這樣的低溫以及高濕度，雖然溫度回升幅度較少，但是以體感來說會相對比較舒適一些，中南部看到陽光的機會也顯著提高，對應到的就是白天溫度有較明顯的回升，跟北台灣相比明顯較為舒適或溫暖。
明後天又來到週末假期（27-28日），大陸冷高壓中心有緩慢東移的趨勢，不過周末期間台灣附近可能都還是維持偏北到東北風環境，北部、東半部持續雲量偏多的天氣，明晚到後天週日上午之間因為東北風強度略增強，水氣又稍微增多，降雨的機會跟著提高，但大部分時間應該都還是多雲或陰的天氣為主。
中部、南部就比較幸運，目前來看週末這兩天都是多雲或有陽光的天氣型態，建議大家安排假期活動的話可以盡量往中南部移動。溫度方面還是南北之間有明顯差距的情況，北部、東北部在北風、雲多的環境條件下，整體溫度回升的幅度依然緩慢。
週末期間白天高溫可能還是只有攝氏15-18度左右，夜晚清晨低溫也還是會接近攝氏10度上下，花東地區高溫則是在攝氏18-23度間，台東會比較溫暖，夜晚清晨低溫大約攝氏12-14度，中南部白天就溫暖許多，高溫在攝氏21-25度間，但是夜晚清晨在中部空曠地區低溫在攝氏10-12度，南部低溫也會來到攝氏12-14度，日夜溫差變化大，早出晚歸仍是要特別注意。
下週的天氣目前來看會跟本週將有相當明顯的差異，整個環境風向轉變為東南到偏南風，溫度回升幅度預估會相當顯著，越接近後半溫度越高，甚至北部地區的高溫到了下週末都有機會來到攝氏25度或以上。天氣方面則是前期還算穩定，後半之後因為華南雲雨帶發展的關係，天氣變動度會比較大，尤其是週末到再下一週過年前這段期間，可能有較多降雨的機會，詳細變化仍有待觀察。