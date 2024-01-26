▲彩衝光溫和養膚　除斑、抗痘、去血絲一機搞定

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彩衝光與雷射各有優勢 以光養膚超溫和彩衝光與雷射都可用來除斑、去血絲、除毛等，何彰季醫師指出，兩者仍有不同，以常見的皮秒雷射來說明，屬於單一波長，能量穩定，可藉由震波打碎黑色素，以破壞帶來建設，讓肌膚重新生成膠原蛋白帶來一點緊實的附加價值，可用來修復疤痕、縮小毛孔。
不同於單一波長的雷射，彩衝光是利用光波形成熱能刺激皮膚，波長介於500nm~1200nm之間，治療範圍更加廣泛，具有9種不同波長濾鏡，可針對不同肌膚問題搭配適合的濾鏡改善肌膚問題，如青春痘、酒糟性皮膚炎、微血管擴張、肝斑、除毛等，提亮肌膚調理膚質。雖能量不及雷射治療，相對也較為溫和，療程中搭配智能冷卻系統，避免表皮受到傷害提升療程舒適度，適合敏感肌族群。
▲彰化知名診所院長何彰季醫師
「兩種療程各有優勢，且無法互相取代，甚至可以搭配使用。」何彰季醫師分享，一般臨床上皮秒偏向治療，而彩衝光可以做為日常保養。對於肌膚較為敏感脆弱的族群來說，雷射的能量可能會太大，反而容易受傷，以溫和的光療慢慢多次施打，也可以處理肌膚問題。
他以肝斑為例，指出肝斑不能以大能量治療，能量太大會反黑，能量太少則無感，反而要靠醫師經驗去抓之間平衡的能量，皮秒打起來會比較有痛感，而彩衝光幾乎沒有痛感，但要淡化肝斑都需要多次的療程, 效果才能出來。
掌握正確防曬、保濕之道 斑點不再現「每個人臉上有斑都一定有其原因」，何彰季醫師認為找出源頭、處理問題，反而比後續施打療程還重要。例如曬太陽、賀爾蒙、體質等，都會讓皮膚變差，最後會讓黑色素表現出來，形成各種斑，因此治療過程中都要慢慢溝通，先詢問何時開始、哪種情況下開始長斑，連根本問題一起解決，再搭配正確的保養方式，都能讓肌膚回到穩定狀態。
「生活模式若沒改變的話，很快斑又會長出來，就會覺得沒效，防曬、保濕基礎要做好，不是除斑就好！」何彰季醫師強調，經過正確衛教的民眾，知道問題在哪，皮膚保養也會很有心得。他也建議民眾可以早點開始進行醫學美容，非侵入式的療程介入可以讓老化速度減緩，若等到肌膚老化才介入，其實肌膚狀況不好，改善就會很有限，年輕的時候做，反而可以維持良好狀態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60625
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