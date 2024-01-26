DJ SODA跟風跳〈科目三〉受傷送醫！急用4語言警告：這舞很危險
南韓最辣DJ「DJ SODA」黃素熙，憑藉火辣的身材與超強的音樂才能走紅，除此之外，她還熱愛跳舞拍攝短影音給大家看，與粉絲們一起做互動。近日，DJ SODA也跟風跳起目前正夯的抖音神曲〈科目三〉，怎料跳著跳著竟發生意外，讓她特別用4國語言再三警告大家，不要跟風，「這個舞真的很危險！」
記者詹鎰睿／綜合報導
行程滿檔的DJ SODA，近日又飛到日本工作，順便拜訪當地的妖怪村，還穿起粉紅色的櫻花和服，入境隨俗，模樣俏皮又可愛，熱愛跳舞的她，也不免俗拍攝影片打卡，跟風目前正夯的抖音神曲〈科目三〉與大家做互動。
怎料，DJ SODA事後突然連發2篇文，並用中文、英文、韓文、日文共4種語言呼籲大家，「不要跟著跳這個舞，我跳這個舞的時候腳受傷了，所以去了醫院，這個舞真的很危險！」原來她在不小心扭傷了左腳腳踝，只能躺在醫院，露出憔悴又落寞的神情。
貼文曝光後，大家相當不捨，紛紛祝福DJ SODA早日康復。還有網友提到，像DJ SODA這樣經常跳舞的人，穿上運動鞋都會受傷了，如果穿高跟鞋的話，後果一定會更加嚴重，意外掀起眾人討論。
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