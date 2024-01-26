阿本在節目上公開出櫃！親揭內幕「全因為小S」：感謝妳的包容
從《模范棒棒堂》出道的41歲男星阿本演出過《18禁不禁》、《黑糖群俠傳》等劇，2016年他決定往幕後發展，直到2022年才漸漸復出螢光幕前，並在《小姐不熙娣》上公開出櫃。阿本發文透露，會做出這件事，都是主持人小S的反應給予他的勇氣。
記者薛羽彤／綜合報導
阿本這次回歸演藝圈，擺脫包袱大方公開出櫃，昨（25）日他發文透露，小S問他「阿本，你為什麼突然大聊自己是GAY的事？」我說：「就是因為妳啊～S姐！」阿本分享，從幕後回到螢光幕前的第一個節目就是《小姐不熙娣》，當時他下定決定，這次要在鏡頭前分享真實的自己，「不過實際去到現場時，還是很緊張、嘴很軟～聊到關於GAY的事，表面假裝鎮定，但心裡超緊張！」
阿本也分享在節目上，原以為小S會追問感情細節，「沒想到比起一些八卦，她更在乎我當時在做的事～瞬間緊張的感覺都沒了，開心完成節目錄影。」之後阿本也在該節目，公開說出「我男友」，小S也是輕鬆帶過，當下阿本感受到喜歡男生或女生不重要，就是很正常每個人不同的生活，「她讓我更自在的分享我人生發生的糗事、趣事、挫折、困難，我也真的就更接受這樣的自己、喜歡這樣的自己！」
阿本有感而發PO文感謝製作人B2及小S，B2也在底下回應「愛你呦」，貼文一出好友們敖犬、徐凱希、荳荳、關韶文等人都給予阿本鼓勵，「很讚啊阿本做自己最舒服啊」、「你棒死了」、「好喜歡這樣的你」、「現在是多元性向的社會~坦誠自己的性向，無須害怕別人的眼光」。
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