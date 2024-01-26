歐陽靖兒子拒戴口罩被當瘟神！她批評「違反常理」　寧願不送托嬰

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她坦言兒子2歲多了，上幼幼班後才願意戴口罩，在此之前只能帶他去空曠的海邊玩，仍逃避不了異樣眼光，母子倆過著躲躲藏藏的日子，「如果有陌生人經過，看到一個沒戴口罩的嬰兒，就像看到瘟神一樣，我也會被陌生人罵」。雖然兒子現在已經懂得保護別人與自己，歐陽靖仍不贊成太小的嬰兒戴口罩，避免遮掩口鼻的危險。
對於歐陽靖的看法，許多網友也很有共鳴，有家長認為戴了口罩未必就能防疫，寧可盡量避開人群，留言表態「有新生兒的媽媽也非常怕你們好嗎？」、「大人做好防護，就不會影響小朋友」，也有同樣住過日本的媽媽說，「醫生不建議嬰兒戴口罩，自己也不想讓孩子戴，但每次回台灣就會被唸」，不同國家想法有差異，當家長只能多多關注小孩避免憾事。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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