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歐陽靖兒子拒戴口罩被當瘟神！她批評「違反常理」　寧願不送托嬰

▲歐陽靖表示醫生不建議幼兒戴口罩，寧可不送托嬰中心，結果兒子去海邊玩被當瘟神。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖表示醫生不建議幼兒戴口罩，寧可不送托嬰中心，結果兒子去海邊玩被當瘟神。（圖／翻攝自歐陽靖FB）

記者江芷稜／綜合報導

大眾為了疫情戴口罩，卻有幼兒不慎窒息悶死，新聞讓家長相當恐慌，向來關切教育問題的女星歐陽靖就在臉書上透露，兒子小時候非常抗拒戴口罩，為此她寧願不送托嬰中心，連帶小孩去空曠的海邊玩都會被陌生人當成瘟神，一度過著躲躲藏藏的日子，直到找到保姆後才終於放心。

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▲歐陽靖曬出與前夫RK、兒子新醬和媽媽譚艾珍的全家福照。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖（左二）2020年獨自在台灣生產，無法兼顧工作、育兒，一度想送兒子去托嬰中心。（圖／歐陽靖臉書）
歐陽靖2020年生下兒子，當時因疫情緣故，獨自留在台灣育兒，身為新手單親媽媽無法兼顧家庭及工作，便心想把他送到托嬰中心，當時疾管署未要求嬰兒強制戴口罩，不過幼兒園顧及疫情恐發生群聚感染，嬰兒得戴口罩才肯收，兒子卻很抗拒戴口罩，她也認為嬰兒口鼻被遮掩違反常理，決定不送托嬰中心，直到找到一對一保母托嬰，才解決這個問題。

▲歐陽靖生活重心都在獨子身上。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
▲歐陽靖認為讓小孩戴口罩風險高。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
她坦言兒子2歲多了，上幼幼班後才願意戴口罩，在此之前只能帶他去空曠的海邊玩，仍逃避不了異樣眼光，母子倆過著躲躲藏藏的日子，「如果有陌生人經過，看到一個沒戴口罩的嬰兒，就像看到瘟神一樣，我也會被陌生人罵」。雖然兒子現在已經懂得保護別人與自己，歐陽靖仍不贊成太小的嬰兒戴口罩，避免遮掩口鼻的危險。

▲歐陽靖兒子不願意戴口罩，所以只能去空曠的海邊玩。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖兒子不願意戴口罩，所以只能去空曠的海邊玩。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
對於歐陽靖的看法，許多網友也很有共鳴，有家長認為戴了口罩未必就能防疫，寧可盡量避開人群，留言表態「有新生兒的媽媽也非常怕你們好嗎？」、「大人做好防護，就不會影響小朋友」，也有同樣住過日本的媽媽說，「醫生不建議嬰兒戴口罩，自己也不想讓孩子戴，但每次回台灣就會被唸」，不同國家想法有差異，當家長只能多多關注小孩避免憾事。



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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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