研究實證「這遊戲」可改善憂鬱增強記憶 精神醫：不管幾歲都適用

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張俊鴻主任表示，一群德國科學家在2014年做了個實驗：找48個志願者並分成兩組，其中一組持續了兩個月天天玩30分鐘的瑪莉歐遊戲。研究發現，這群勤奮的玩家們大腦某些部位發生了變化──右側海馬結構和右側背外側前額葉皮質的灰質增加，這意味著他們在空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力都有所提升。藉由遊戲訓練可能對抵抗創傷後壓力症候群、思覺失調、憂鬱等精神疾病有幫助，因為這些疾病都會讓大腦某些部位萎縮。
張俊鴻主任並分享另一項由加拿大團隊在2017年做的有趣研究顯示，研究人員把55到75歲的老年人分成三組：第一組進行了6個月的3D電玩訓練、第二組學習電腦音樂（鋼琴）、第三組則沒有參與任何活動。結果顯示，只有玩電玩的那一組，海馬灰質有顯著增長，而學鋼琴的組別，其背外側前額葉皮質也有所增長，且無論是玩電玩還是學鋼琴，參與者的小腦都呈現增長。相比之下，沒有參與任何活動的組別，海馬、小腦和DLPFC灰質都反而減少。海馬體灰質對於認知健康來說非常重要，尤其是老年人。
張俊鴻主任指出，從日本網友的親身經歷、德國與加拿大的研究都顯見，不管年紀多大，學習新事物對保持大腦活躍是非常重要的。張俊鴻主任也提醒，雖然這些研究確實給了大眾一個玩遊戲的好藉口，但玩遊戲也須適度，不可過度沉迷。有意思的是，這些變化與玩家對電玩遊戲的渴望有關。看來，對遊戲的愛不僅讓人開心，還能讓大腦更聰明。