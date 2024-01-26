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研究實證「這遊戲」可改善憂鬱增強記憶 精神醫：不管幾歲都適用

▲研究顯示，玩《超級瑪莉歐》有助於提升空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力（圖／安南醫院提供）
▲研究顯示，玩《超級瑪莉歐》有助於提升空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力（圖／安南醫院提供）

記者林怡孜/台南報導

安南醫院精神醫學科主任張俊鴻分享，近期一則網路新聞指出指出一位日本網友因憂鬱症停職一年，這時，他的精神科醫師建議他去玩電玩「超級瑪利歐」，結果這名日本網友在歷經種種困難挑戰，拯救公主的過程中，找到了人生的樂趣及方向，大幅改善了憂鬱症狀。萬萬沒想到電玩遊戲，不僅能救公主，還能救心靈。

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張俊鴻主任表示，一群德國科學家在2014年做了個實驗：找48個志願者並分成兩組，其中一組持續了兩個月天天玩30分鐘的瑪莉歐遊戲。研究發現，這群勤奮的玩家們大腦某些部位發生了變化──右側海馬結構和右側背外側前額葉皮質的灰質增加，這意味著他們在空間導航、策略規劃、記憶力和運動能力都有所提升。藉由遊戲訓練可能對抵抗創傷後壓力症候群、思覺失調、憂鬱等精神疾病有幫助，因為這些疾病都會讓大腦某些部位萎縮。


張俊鴻主任並分享另一項由加拿大團隊在2017年做的有趣研究顯示，研究人員把55到75歲的老年人分成三組：第一組進行了6個月的3D電玩訓練、第二組學習電腦音樂（鋼琴）、第三組則沒有參與任何活動。結果顯示，只有玩電玩的那一組，海馬灰質有顯著增長，而學鋼琴的組別，其背外側前額葉皮質也有所增長，且無論是玩電玩還是學鋼琴，參與者的小腦都呈現增長。相比之下，沒有參與任何活動的組別，海馬、小腦和DLPFC灰質都反而減少。海馬體灰質對於認知健康來說非常重要，尤其是老年人。

▲張俊鴻主任表示，適量玩遊戲對腦部大有助益（圖／安南醫院提供）
▲張俊鴻主任表示，適量玩遊戲對腦部大有助益（圖／安南醫院提供）
張俊鴻主任指出，從日本網友的親身經歷、德國與加拿大的研究都顯見，不管年紀多大，學習新事物對保持大腦活躍是非常重要的。張俊鴻主任也提醒，雖然這些研究確實給了大眾一個玩遊戲的好藉口，但玩遊戲也須適度，不可過度沉迷。有意思的是，這些變化與玩家對電玩遊戲的渴望有關。看來，對遊戲的愛不僅讓人開心，還能讓大腦更聰明。

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